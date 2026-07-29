लोहरदगा मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, एनएच जाम कर किया हंगामा
लोहरदगा मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.
Published : July 29, 2026 at 2:40 PM IST
लोहरदगा: मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की बुधवार अहले सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा निवासी स्व. हजरत अली के पुत्र जाहिद पवरिया (27 वर्ष) के रूप में हुई है.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जाम किया राष्ट्रीय उच्च पथ
घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच और मुआवजे की मांग को लेकर कुडू में राष्ट्रीय उच्च पथ जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण सदर अस्पताल पहुंच गए.
यौन शोषण मामले में था बंद
जाहिद पवरिया 20 मई 2026 से लोहरदगा मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद था. उसके विरुद्ध कुडू थाना क्षेत्र की एक युवती ने 29 अप्रैल 2026 को बीएनएस की धारा 69 के तहत कांड संख्या 40/26 दर्ज कराया था.
सुबह नमाज के लिए जगाने पर मिला शव
बुधवार सुबह पुरुष वार्ड में नमाज के लिए इमामत कराने वाले अतिकुर रहमान जब जाहिद को जगाने पहुंचे तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं मिली. इसकी सूचना तत्काल जेल प्रशासन को दी गई. इसके बाद जेलर मोहम्मद सोनू की देखरेख में उसे तत्काल लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
जेल प्रशासन का बयान
जेलर मोहम्मद सोनू ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में जाहिद मंगलवार रात इशा की नमाज अदा करने और भोजन करने के बाद सोते हुए दिखाई दे रहा है. सुबह जगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होगा.
परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल
मृतक के छोटे भाई मुजाहिद अली ने मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मंगलवार को ही परिवार के लोगों ने जेल में जाकर जाहिद से मुलाकात की थी. वह पूरी तरह स्वस्थ था. ऐसे में अचानक हुई मौत पर उन्हें संदेह है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है.
प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई
अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में दंडाधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं. पूरे मामले की नियमानुसार जांच कराई जाएगी.
लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की मौत की सूचना मिली है. कुडू में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए गए सड़क जाम पर पुलिस की नजर है और लोगों को समझाकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है.
मामले में कई सवाल
विचाराधीन कैदी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ओर जेल प्रशासन प्रारंभिक तौर पर नियमानुसार जांच की बात कह रहा है, वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल जांच से ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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