ETV Bharat / state

बिहार में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित युवक और उसके भाई की संदिग्ध मौत, नाले के पास मिला दोनों का शव

गया: बिहार के गया में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली गांव में नाले के पास दो भाइयों का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों युवकों की साजिश के तहत हत्या की गई और उनके शवों को नाले के पास फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

राष्ट्रपति से सम्मानित था विशाल: मृतकों की पहचान विशाल कुमार और उनके मौसेरे भाई यशराज कुमार के रूप में हुई है. दोनों गया के गेवाल बिगहा मोहल्ले के रहने वाले थे और उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. परिजनों के अनुसार, विशाल कुमार को वर्ष 2022 में एनएसएस में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था. विशाल गेवाल बिगहा की बंगाली कॉलोनी का निवासी था, जबकि यशराज गेवाल बिगहा पैन पर मोहल्ले का रहने वाला था.

गयाजी में युवकों की मौत (ETV Bharat)

परिजनों का आरोप: पुरानी रंजिश में हत्या: परिजनों ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों युवकों की हत्या की गई है. उनके अनुसार, कुछ आपराधिक तत्व विशाल और यशराज पर किसी मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे थे. समझौता न करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही थी. परिजनों का दावा है कि इसी रंजिश के कारण दोनों की हत्या कर शवों को नाले के पास फेंका गया है. हालांकि, हत्या का तरीका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होने की उम्मीद है.

आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम: शवों की बरामदगी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. आक्रोशित लोगों ने सिकरिया मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर मगध मेडिकल और रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटवाया. परिजनों ने मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए.