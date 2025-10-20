ETV Bharat / state

बिहार में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित युवक और उसके भाई की संदिग्ध मौत, नाले के पास मिला दोनों का शव

गयाजी में राष्ट्रपति से सम्मानित एनएसएस स्वयंसेवक समेत दो भाई की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है. पढ़ें खबर.

death of two youths in Gaya
गयाजी में दो युवक का शव बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 9:58 AM IST

गया: बिहार के गया में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली गांव में नाले के पास दो भाइयों का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों युवकों की साजिश के तहत हत्या की गई और उनके शवों को नाले के पास फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

राष्ट्रपति से सम्मानित था विशाल: मृतकों की पहचान विशाल कुमार और उनके मौसेरे भाई यशराज कुमार के रूप में हुई है. दोनों गया के गेवाल बिगहा मोहल्ले के रहने वाले थे और उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. परिजनों के अनुसार, विशाल कुमार को वर्ष 2022 में एनएसएस में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था. विशाल गेवाल बिगहा की बंगाली कॉलोनी का निवासी था, जबकि यशराज गेवाल बिगहा पैन पर मोहल्ले का रहने वाला था.

गयाजी में युवकों की मौत (ETV Bharat)

परिजनों का आरोप: पुरानी रंजिश में हत्या: परिजनों ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों युवकों की हत्या की गई है. उनके अनुसार, कुछ आपराधिक तत्व विशाल और यशराज पर किसी मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे थे. समझौता न करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही थी. परिजनों का दावा है कि इसी रंजिश के कारण दोनों की हत्या कर शवों को नाले के पास फेंका गया है. हालांकि, हत्या का तरीका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होने की उम्मीद है.

आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम: शवों की बरामदगी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. आक्रोशित लोगों ने सिकरिया मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर मगध मेडिकल और रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटवाया. परिजनों ने मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: मगध मेडिकल थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों युवकों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के सही कारणों का पता लगाया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

"दो युवकों का शव मिला है. दोनों की संदिग्ध मौत है. पुलिस की छानबीन चल रही है. परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है. फिलहाल दोनों की मौत कैसे हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है."- कृष्णा कुमार, थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल थाना

घटनास्थल पर थी पार्टी?: जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर दोनों युवकों के शव मिले, वहां कुछ लोग पार्टी करने के लिए एकत्रित हुए थे. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना का संबंध उस पार्टी से है या नहीं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवकों की मौत हत्या के कारण हुई या किसी अन्य वजह से. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

'दोषियों को सजा दो' परिजनों की मांग: परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की तह तक जाकर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

