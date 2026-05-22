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अंबाला के पॉश इलाके में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत, दुर्गंध उठने के बाद पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

अंबाला: हरियाणा के अंबाला छावनी महेश नगर इलाके में स्थित प्रीत नगर इलाके के एक घर में दो बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. 40 से 45 वर्षीय दोनों बहने मां बाप की मौत के बाद काफी समय से यहां रह रही थी. कार साफ करने वाले व्यक्ति को जब इस घर से दुर्गंध आई तो उसने पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी. दोनों बहनों के पड़ोसी ने बताया कि वह गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे तो उन्हें इस मामले की सूचना दी गई. तब उन्होंने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई .

मौत कब और कैसे हुई जांच का विषय: पुलिस जब घर का गेट खोलकर अंदर गई तो काफी दुर्गंध फैली हुई थी. उन्होंने बताया कि मृतक बहनों में से एक का शव बेड पर और दूसरी का शव फर्श पर पड़ा था. दोनों की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है. इन दोनों बहनों की मौत कब और कैसे हुई यह जांच का विषय है. पूछने पर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है.