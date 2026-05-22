अंबाला के पॉश इलाके में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत, दुर्गंध उठने के बाद पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

अंबाला के पॉश इलाके में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत, दुर्गंध उठने के बाद पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना
महेश नगर थाना क्षेत्र के प्रीत नगर पॉश इलाके में दो बहनों की घर में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है.
Published : May 22, 2026 at 8:32 PM IST
अंबाला: हरियाणा के अंबाला छावनी महेश नगर इलाके में स्थित प्रीत नगर इलाके के एक घर में दो बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. 40 से 45 वर्षीय दोनों बहने मां बाप की मौत के बाद काफी समय से यहां रह रही थी. कार साफ करने वाले व्यक्ति को जब इस घर से दुर्गंध आई तो उसने पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी. दोनों बहनों के पड़ोसी ने बताया कि वह गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे तो उन्हें इस मामले की सूचना दी गई. तब उन्होंने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई .
मौत कब और कैसे हुई जांच का विषय: पुलिस जब घर का गेट खोलकर अंदर गई तो काफी दुर्गंध फैली हुई थी. उन्होंने बताया कि मृतक बहनों में से एक का शव बेड पर और दूसरी का शव फर्श पर पड़ा था. दोनों की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है. इन दोनों बहनों की मौत कब और कैसे हुई यह जांच का विषय है. पूछने पर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है.
15-20 दिनों से घर में कोई हलचल नहीं था: सूचना मिलने पर थाना महेश नगर प्रभारी जितेंद्र ढिल्लों मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी हासिल की. मीडिया से बातचीत करते हुए SHO ने बताया कि "डायल 112 पर सूचना आई थी की प्रीत नगर इलाके में दो सगी बहनों रहती हैं. 15-20 दिनों से इस घर में उनकी कोई हलचल या गतिविधि नहीं है. पड़ोसियों से मिली जानकारी अनुसार इनमें से एक बहन शुरू से ही दिमागी तौर पर परेशान रहती थी और दूसरी कहीं काम करती थी." थानाध्यक्ष ने बताया कि "उनके माता-पिता का देहांत हो चुका था और यह शुरू से ही यहीं रह रही थी. अभी तक इनका कोई वारिस सामने नहीं आया है और जांच जारी है."