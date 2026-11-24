ETV Bharat / state

बिहार में घर से मिली दो बहनों की लाश, पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया.. मां लापता

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर दो सगी नाबालिग बहनों के शव बरामद किए गए हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद से ही दोनों बच्चियों की मां लापता बताई जा रही है. वहीं, पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए बच्चियों के पिता को हिरासत में ले लिया है.

घर में मिले बहनों के शव यह पूरा मामला जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमुआपुर गांव का है. सोमवार, 23 नवंबर को गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ही घर के भीतर दो नाबालिग बहनों के शव पाए गए. मृतक बच्चियों की पहचान 13 वर्षीय और 12 वर्षीय सगी बहनों के रूप में हुई है.

मुंह से झाग निकलने की बात आई सामने

एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की मौत की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही डुमरियाघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. शुरुआती जांच में दोनों बच्चियों के मुंह से झाग निकलने जैसी बात सामने आई है, जिससे किसी संदिग्ध पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के नतीजे आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

मां के गायब होने से उलझी मौत की गुत्थी

इस दोहरे मौत के मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू बच्चियों की मां का लापता होना है. घटना के बाद से ही वह घर से गायब है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि मां घटना के बाद कहां गई और इसके पीछे क्या पारिवारिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: थानाध्यक्ष

डुमरियाघाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार बालेन्दु ने बताया कि सेमुआपुर गांव में दो नाबालिग बच्चियों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लापता मां की तलाश जारी है.

"बच्चियों के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, उनकी मां के लापता होने की भी जानकारी मिली है, जिसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा."-विवेक कुमार बालेन्दु, थानाध्यक्ष, डुमरियाघाट