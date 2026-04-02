जंगल में एक पेड़ पर दो दोस्तों का शव फंदे पर लटका मिला, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी कोरबा पुलिस
बालको थाना इलाके के जंगल में 2 दोस्तों के शव पेड़ से लटके मिले हैं. बुधवार को दोनों घर से घूमने के लिए निकले थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 4:43 PM IST
कोरबा: जिले के बेलाकछार के जंगल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दो दोस्तों के शव एक पेड़ से लटके हुए मिले. संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटके पाए गए शव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मामला बालको थाना क्षेत्र का है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को फंदे से उतार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. घटना के बाद मौका स्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी.
गुरुवार की सुबह मिला दोनों का शव
गुरुवार की सुबह बालको क्षेत्र के कुछ लोग बेलाकछार जंगल की ओर गए हुए थे. जहां उन्होंने एक पेड़ पर दो युवकों का शव फंदे पर लटकते हुए देखा. घटना की जानकारी के बाद गांव और आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना बालको थाना पुलिस को दी गई. मृतकों की पहचान प्रमोद कंवर पिता राजेंद्र कंवर और अमित बनर्जी पिता दीपक बनर्जी के रूप में की गई है.
दोनों दोस्तों की मौत संदिग्ध
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने जंगल के भीतर पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे. जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. पुलिस आत्महत्या सहित अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
एक दिन पहले दोनों निकले थे घर से
दरअसल प्रमोद कंवर बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अमित के घर पहुंचा था. इसके बाद दोनों घूमने जाने की बात कहकर निकले थे. देर शाम तक घर न लौटने पर अमित के परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला. पहले उन्हें लगा कि अमित आसपास दोस्तों के साथ होगा. काफी समय बीत जाने और घर न पहुंचने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर उनकी खोजबीन की. इसी बीच अगले दिन दोनों की लाश मिली.
मामले की जांच की जा रही है
इस विषय में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि बालको क्षेत्र के बेलाकछार के जंगल में एक साथ दो युवकों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं. प्रथम दृष्टया आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है. संभावित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.