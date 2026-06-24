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लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुई बाघिन, इलाज के दौरान तोड़ा दम

लखीमपुर खीरी में पकड़ी गई बाघिन की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले में वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज कर 4 साल की बाघिन की पकड़ी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बता दें, बाघिन को मंगलवार सुबह मझगई वन रेंज क्षेत्र से पकड़कर रेंज कार्यालय लाया गया, जहां देर शाम उसने दम तोड़ दिया. मझगई वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत बबौरा वन बीट के रामपुर गांव के आस पास बीते कुछ दिनों से बाघिन को चहलकदमी दिखाई दे रही थी. वन विभाग की टीम ने रामपुर गांव के आस पास बाघिन को पकड़ने के लिए 3 पिंजड़े लगाए थे. बाघिन की मौत. (Video Credit; ETV Bharat)