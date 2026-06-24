लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुई बाघिन, इलाज के दौरान तोड़ा दम
वन विभाग की टीम कर रही थी जांच, पकड़ने के लिए लगाए गए थे तीन पिंजड़े.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 1:15 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले में वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज कर 4 साल की बाघिन की पकड़ी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बता दें, बाघिन को मंगलवार सुबह मझगई वन रेंज क्षेत्र से पकड़कर रेंज कार्यालय लाया गया, जहां देर शाम उसने दम तोड़ दिया.
मझगई वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत बबौरा वन बीट के रामपुर गांव के आस पास बीते कुछ दिनों से बाघिन को चहलकदमी दिखाई दे रही थी. वन विभाग की टीम ने रामपुर गांव के आस पास बाघिन को पकड़ने के लिए 3 पिंजड़े लगाए थे.
बाघिन को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम उसे मझगई वन रेंज कार्यालय लेकर पहुंची, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था. इसी दौरान बीती देर शाम बाघिन की अचानक तबीयत बिगड़ गई और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई.
सूचना पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई. प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. ऐसे में विभाग ने मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए बाघिन के शव को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली भेजने का निर्णय लिया है.
वहीं, उत्तर खीरी वन प्रभाग की डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि बाघिन की मौत किन कारणों से हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. उन्होंने बताया कि आईवीआरआई बरेली के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम करेगी. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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