ETV Bharat / state

हत्या या हादसा? बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में 3 गार्ड्स की लाश मिली; ग्रामीणों का हंगामा, केस दर्ज

बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाश मिली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: जिले के उझानी थाना क्षेत्र में कुड़ा नरसिंहपुर गांव स्थित मेंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाश मिली है. मंगलवार सुबह फैक्ट्री केबिन में तीन शव मिलने से हड़कंप मच गया. सैकड़ों लोग फैक्ट्री पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा. बदायूं के अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजयेंद्र द्विवेदी ने बताया कि थाना उझानी क्षेत्र के ग्राम कूड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा ऑयल फैक्ट्री में रात की ड्यूटी के दौरान केबिन में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 सुरक्षाकर्मियों की दम घुटने से मौत की सूचना मिली है. इनकी पहचान सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र यादव (30) पुत्र रामबहादुर निवासी बसावनपुर, थाना मुजरिया, भानु यादव (26) पुत्र श्रीपाल निवासी मुड़सैना थाना दातागंज और विवेक यादव (28) के रूप में की गई है. तीनों के शव जमीन पर पड़े थे. इनके परिजनों ने तीनों की हत्या का आरोप लगाया है. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज: सीओ उझानी देवेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों की मांग पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फैक्ट्री को भी सील करवाया जाएगा. इस बात की जांच भी की होकी कि यह फैक्ट्री दोबारा कैसे चालू हुई? जो भी सरकारी मुआवजा हो सकता है, वह भी दिलवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से जो पर्सनल मदद हो सकती है वह की जाएगी. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी. फैक्ट्री मालिक सहित तीन पर एफआईआर: बदायूं पुलिस ने पुलिस ने फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल, नितेश गोयल और राकेश पर नामजद एफआईआर दर्ज की है. इनके अलावा अन्य पर भी सुनियोजित तरीके से हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है.