हत्या या हादसा? बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में 3 गार्ड्स की लाश मिली; ग्रामीणों का हंगामा, केस दर्ज

बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा फैक्टरी के केबिन में मंगलवार सुबह तीन लोग मृत मिले हैं.

बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाश मिली.
बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाश मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 12:36 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 2:12 PM IST

बदायूं: जिले के उझानी थाना क्षेत्र में कुड़ा नरसिंहपुर गांव स्थित मेंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाश मिली है. मंगलवार सुबह फैक्ट्री केबिन में तीन शव मिलने से हड़कंप मच गया. सैकड़ों लोग फैक्ट्री पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा.

बदायूं के अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजयेंद्र द्विवेदी ने बताया कि थाना उझानी क्षेत्र के ग्राम कूड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा ऑयल फैक्ट्री में रात की ड्यूटी के दौरान केबिन में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 सुरक्षाकर्मियों की दम घुटने से मौत की सूचना मिली है.

इनकी पहचान सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र यादव (30) पुत्र रामबहादुर निवासी बसावनपुर, थाना मुजरिया, भानु यादव (26) पुत्र श्रीपाल निवासी मुड़सैना थाना दातागंज और विवेक यादव (28) के रूप में की गई है. तीनों के शव जमीन पर पड़े थे. इनके परिजनों ने तीनों की हत्या का आरोप लगाया है.

फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज: सीओ उझानी देवेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों की मांग पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फैक्ट्री को भी सील करवाया जाएगा. इस बात की जांच भी की होकी कि यह फैक्ट्री दोबारा कैसे चालू हुई? जो भी सरकारी मुआवजा हो सकता है, वह भी दिलवाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से जो पर्सनल मदद हो सकती है वह की जाएगी. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी.

फैक्ट्री मालिक सहित तीन पर एफआईआर: बदायूं पुलिस ने पुलिस ने फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल, नितेश गोयल और राकेश पर नामजद एफआईआर दर्ज की है. इनके अलावा अन्य पर भी सुनियोजित तरीके से हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है.

बदायूं में तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत पर हंगामा. (Video Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया हंगामा: घटना की जानकारी मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण फैक्ट्री परिसर में घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही उझानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन शुरू की है.

ग्रामीणों ने पुलिस से कहा कि फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाया जाए, तभी शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने देंगे. ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. जानकारी के लिए बता दें कि यह वही फैक्ट्री है, जिसमें कुछ महीने पहले भीषण आग लगी थी. यह मेंथा फैक्टरी बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक भी है.

सीज फैक्ट्री के चालू होने पर सवाल: मृतक के परिजनों का आरोप है कि तीनों की हत्या की गई है. परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री सीज थी, तब वह चल क्यों रही थी? आरोप लगाया कि गार्ड्स की हत्या फैक्ट्री मालिकों द्वारा की गई है. यह फैक्ट्री उझानी निवासी मनोज गोयल की है.

मई 2025 में हुआ था अग्निकांड: इस फैक्ट्री में 21 मई 2025 को भीषण अग्निकांड हुआ था. तब करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था. दो दिन बाद एक शव बरामद किया गया था. तब यह फैक्ट्री सील कर दी गई थी. हालांकि फैक्ट्री फिर से अवैध तरीके से चालू कर दी गई है.

किसान नेता अतुल तोमर ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिलवाने और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठ गए. अतुल तोमर ने कहा कि फैक्ट्री में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है.

