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फतेहपुर में शिक्षक पत्नी की संदिग्ध मौत, सिर-पैर पर मिले चोट के निशान, पति हिरासत में

मृतक शालिनी एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थीं. मायके पक्ष ने मृतका के पति दिलीप कुमार यादव पर हत्या का आरोप लगाया है.

फतेहपुर में शिक्षक पत्नी की संदिग्ध मौत
फतेहपुर में शिक्षक पत्नी की संदिग्ध मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
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फतेपुर: जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के नासेपीर मोहल्ले में शुक्रवार सुबह 28 वर्षीय विवाहिता शालिनी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शालिनी एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थीं. मायके पक्ष ने मृतिका के पति दिलीप यादव पर हत्या का आरोप लगाया है. दिलीप यादव चक अलीपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है. पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मृतिका के पति पर हत्या का आरोप (VIDEO Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के मुताबिक, दिलीप कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि वह सुबह साढ़े पांच बजे टहलने के लिए घर से निकले थे. करीब साढ़े छह बजे वापस लौटे तो पत्नी पानी के टब में मुंह के बल पड़ी मिली. शालिनी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जहां मृतका के सिर और पैर पर चोट के निशान मिले. इसके बाद पानी में डूबने से मौत होने की बताई गई कहानी पर सवाल खड़े हो गए.

पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला भी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जरूरी नमूने लिए. प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

परिजनों के अनुसार, शालिनी और दिलीप की शादी वर्ष 2018 में हुई थी. दंपती का आठ वर्षीय बेटा भी है. मृतका के पिता धर्म सिंह यादव जखनी गांव के पूर्व प्रधान बताए जा रहे हैं. वहीं दिलीप के पिता स्वर्गीय महादेव प्रसाद थे, उनका मूल निवास असोथर क्षेत्र के अनंदी गांव में है.

दंपती पिछले करीब नौ माह से नासेपीर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे थे. शालिनी की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया. परिजनों ने शरीर पर चोटों के निशान होने का हवाला देते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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