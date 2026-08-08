ETV Bharat / state

फतेहपुर में शिक्षक पत्नी की संदिग्ध मौत, सिर-पैर पर मिले चोट के निशान, पति हिरासत में

फतेहपुर में शिक्षक पत्नी की संदिग्ध मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )