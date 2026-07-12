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DEO कार्यालय में शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत, पत्नी के बकाया वेतन के लिए 4 साल से काट रहा था चक्कर

मोतिहारी के डीईओ कार्यालय में शख्स की संदिग्ध मौत, अपनी शिक्षिका पत्नी के लंबित वेतन के लिए चार से चक्कर काट रहा था.

teacher husband death in Motihari
मोतिहारी DEO कार्यालय में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 8:20 AM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय में एक बेहद दर्दनाक घटना घटी है. पत्नी का बकाया वेतन दिलवाने के लिए पिछले चार साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे 45 वर्षीय अरविंद कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के समय उनके साथ उनकी 17 वर्षीय बेटी अनुष्का और 15 वर्षीय बेटा अमित भी मौजूद थे.

चार साल की दौड़ ने ली जान: अरविंद कुमार चांदमारी दुर्गा मंदिर, वार्ड नंबर 26 के निवासी थे. उनकी पत्नी रश्मी स्वराज गायघाट के उजयन लोहियार स्कूल में शिक्षिका हैं. पिछले चार साल से उनका वेतन बंद पड़ा है. EVN नंबर बनवाने और बकाया भुगतान कराने के लिए अरविंद कुमार बार-बार DEO कार्यालय पहुंच रहे थे. परिवार आर्थिक संकट में फंस गया था. कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा था और खाने-पीने के लाले पड़ गए थे.

मोतिहारी DEO कार्यालय में मौत (ETV Bharat)

घटना के दिन की कहानी: घटना वाले दिन अरविंद कुमार अपनी पत्नी का बकाया वेतन और EVN नंबर का काम पूरा कराने पहुंचे थे. उनके साथ बेटी अनुष्का और बेटा अमित भी थे. कार्यालय में बातचीत के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चक्कर खाकर गिर पड़े. बेटी अनुष्का ने बताया कि पापा पिछले चार साल से मम्मी के वेतन के लिए दौड़ रहे थे. आज भी वे उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अचानक यह हादसा हो गया.

"पापा पिछले 4 साल से मम्मी का वेतन के लिए चक्कर काट रहे थे. डीईओ में कह रहे थे कि EVN नंबर बनवा दीजिए. अचानक पापा चक्कर खाकर गिर गए. हम लोग बहुत घबरा गए. घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी. मां का वेतन 4 साल से बंद होने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया था. पिता हर बार आश्वासन लेकर लौट आते थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी. आज भी वे उसी उम्मीद के साथ कार्यालय पहुंचे थे."-अनुष्का, अरविंद कुमार की बेटी

पत्नी का आरोप और परिवार की वेदना: रश्मी स्वराज ने बताया कि उनका वेतन चार साल से बंद है. इसी के लिए उनके पति हर दिन DEO कार्यालय जाते थे. घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा, “वो EVN नंबर बनवाने गए थे. पता नहीं क्या हुआ कि वे वहीं गिर गए. अब हम तीनों का क्या होगा?” परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

"मेरा वेतन 4 साल से बंद है. इसी के लिए मेरे पति हर दिन डीईओ ऑफिस का चक्कर लगाते थे. घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे, कर्ज लेकर घर चला रहे थे."- रश्मी स्वराज, अरविंद कुमार की पत्नी

DEO कार्यालय में हड़कंप: घटना की सूचना मिलते ही DEO कार्यालय में हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने तुरंत अरविंद कुमार को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

क्या कहते हैं डीईओ: जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने दुख जताते हुए कहा कि शिक्षिका रश्मी स्वराज का वेतन चार साल से बंद था. उनके पति लगातार आवेदन दे रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो दिनों के अंदर बकाया भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए. परिवार को सरकारी नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि भी दिलाई जाएगी.

मामला संज्ञान में है और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी. शिक्षिका रश्मी स्वराज का वेतन 4 साल से बंद था, जिसके लिए उनके पति अरविंद जी लगातार आवेदन दे रहे थे. EVN की प्रक्रिया चल रही थी. आज वे कार्यालय आए थे. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर बकाया भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए."-राजन कुमार गिरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण

डीईओ के बयान पर उठे सवाल: डीईओ के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. अगर भुगतान दो दिन में हो सकता था तो चार साल तक इंतजार क्यों कराया गया? एक शिक्षक परिवार को अपना हक पाने के लिए इतने लंबे समय तक दौड़ क्यों लगानी पड़ी? स्थानीय शिक्षक संघों ने घटना की कड़ी निंदा की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

सिस्टम की लापरवाही उजागर: पड़ोसियों ने बताया कि अरविंद कुमार मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे. पत्नी के वेतन बंद होने के बाद उन्होंने ट्यूशन और छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी कागजी कार्रवाई ने उन्हें तोड़ दिया। शिक्षा विभाग में बकाया वेतन और EVN नंबर की समस्या कई शिक्षकों की है. यह घटना सिस्टम की उदासीनता को फिर से उजागर करती है.

पुलिस जांच शुरू, परिवार को सहायता का भरोसा: पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे जिले में शोक की लहर पैदा कर दी है.

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