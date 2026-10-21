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बीजापुर पुनर्वास केंद्र में सरेंडर नक्सली की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस की तफ्तीश तेज

बीजापुर पुलिस की जांच ( ETV BHARAT )

बीजापुर: जिले के पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक सरेंडर नक्सली की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. मृतक की पहचान नरसू बोड्डू उर्फ नैती के रूप में हुई है. वह 26 साल का था. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह 23 जुलाई 2026 से पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था. बुधवार सुबह उसकी मौत की सूचना बीजापुर पुलिस को मिली.

परिवार ने घटना पर जताया संदेह घटना की जानकारी मिलते ही एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम और थाना बीजापुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल घटना के कारणों की जांच और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. मृतक के भाई साकेत कुमार बोड्डू ने घटना को लेकर संदेह जताया है. उनका कहना है कि परिवार को जानकारी मिली कि नरसू ने पुनर्वास केंद्र के बाथरूम में जान दे दी.