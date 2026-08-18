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पांवटा के विश्वकर्मा चौक पर सब्जी विक्रेता की संदिग्ध मौत, गले पर मिले कट के निशान

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के व्यस्त विश्वकर्मा चौक पर मंगलवार तड़के शिलाई क्षेत्र के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान भाव सिंह निवासी शिलाई, जिला सिरमौर के रूप में हुई है. पुलिस को उसके गले पर कट के निशान मिले हैं. फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के करीब ढाई से 3 बजे के बीच भाव सिंह को गंभीर हालत में पांवटा साहिब सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

गले पर मिले कट के निशान

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के गले पर कट का निशान पाया गया है और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चोट किस परिस्थिति में लगी और उसकी मौत का वास्तविक कारण क्या रहा. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह शिलाई क्षेत्र में सब्जी की दुकान चलाता था और किसी काम से पांवटा साहिब आया हुआ था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया है.