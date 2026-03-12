जहरीली शराब या बीमारी! कैसे हुई छपरा के संतोष महतो की मौत? पत्नी के आंसुओं ने खड़े किए सवाल
'रात को संतोष महतो घर आया और खाना खाकर सो गया. सुबह बोला कुछ दिखायी नहीं दे रहा.' पति की मौत पर पत्नी का बयान.
Published : March 12, 2026 at 1:30 PM IST
छपरा: सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में चर्चा का माहौल गरम हो गया है. मृतक की पहचान मशरख थाना क्षेत्र के मशरख तख्त गांव निवासी संतोष महतो (पिता–चंद्रिका महतो) के रूप में हुई है. वह पेशे से पेंटर था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता था. चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या संतोष की मौत जहरीली शराब पीने से हुई या बीमारी के कारण?
पत्नी ने क्या कहा?: रोती बिलखती महिला मृतक संतोष महतो की पत्नी लालमुनी देवी हैं. वही संतोष जो अब इस दुनिया में नहीं रहा. चूंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए शराब पीने से मौत की बात बताने से परिजन परहेज करते हैं. कुछ ऐसा ही लालमुनी के साथ भी देखने को मिला. रोती-बिलखती लालमुनी का कहना है कि शराब सुबह पिए थे, लेकिन शाम को तबीयत बिल्कुल ठीक थी.
"रात को आए और दूध रोटी खाकर सो गए. सुबह पेट दर्द की शिकायत करने लगे. चार बार उल्टी हुई थी. पहले शराब पिए थे. कल सुबह पिए थे, लेकिन शाम को तो ठीक-ठाक घर आए थे. फिर दूध रोटी खाकर सो गए थे. सुबह बोले कि आंखों से नहीं दिख रहा है, रात को दिख रहा था. शराब पीने से हुआ या क्या कारण है मुझे नहीं पता है. छपरा सदर अस्पताल एंबुलेंस से लेकर आए थे."- लालमुनी देवी, मृतक संतोष महतो की पत्नी
डॉक्टर को संतोष ने बतायी थी शराब पीने की बात: वहीं पत्नी के बयान पर छपरा पुलिस का कहना है कि वो (संतोष महतो) पहले से बीमार था, जिससे उसकी मौत हुई है. वहीं इलाज के क्रम में संतोष महतो ने एक दिन पहले शराब का सेवन करने की बात चिकित्सक को बतायी थी. पत्नी का भी कहना है कि रात को अचानक संतोष की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. पत्नी लालमुनी देवी ने बताया कि सुबह पति ने कहा कि आंखों से कुछ दिखायी नहीं दे रहा है.
चाचा ने शराब से मौत की बात को नकारा: हालांकि मृतक संतोष महतो के चाचा, भरत महतो ने पूरे मामले पर कहा कि मेरे भतीजे की पहले से तबीयत खराब थी. दूसरी और कोई बात नहीं है. कुल मिलाकर घटना के बारे में खुलकर कहने से परिजन भी परहेज कर रहे हैं और बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर चले गए और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.
अचानक रात को ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो सुबह इलाजे कराने के लिए अस्पताल लेकर आए. यहां से उन्हें छपरा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. गांव के लोगों ने मिलकर दाह-संस्कार कर दिया है. दूसरी कोई बात नहीं है."- भरत महतो, मृतक संतोष महतो के चाचा
DIG का बयान: छपरा जिले के मशरख में संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने जहरीली शराब से मौत से इनकार किया है. छपरा डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि, ''मृतक संतोष महतो की मेडिकल हिस्ट्री सामने आई है, वो तीन दिन से बीमार था.''
क्या हुआ था संतोष के साथ: पत्नी के अनुसार, शाम को मजदूरी करके घर लौटने पर उसने (संतोष महतो) दूध रोटी खाया था और उसके बाद से उसे लगातार उल्टी हो रही थी. इसके बाद उसको सर दर्द, चक्कर आना और धुंधला दिखाई पड़ने लगा. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर मशरख स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. उसके बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया गया, लेकिन छपरा पहुंचते ही वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके बाद परिजन शव का बिना पोस्टपार्टम कराए ही वापस लेकर चले गए.
पहले भी हो चुकी हैं मौतें: हालांकि इस मामले की अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन डॉक्टर और परिजनों के बयान अलग-अलग हैं. गौरतलब है कि सारण जिले का मशरख थाना क्षेत्र की सीमाएं छपरा, सिवान, गोपालगंज तीन जिलों से जुड़ी हैं और इस क्षेत्र में इसके पहले भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत बीते वर्षों में हो चुकी है.
साल 2024 में जहरीली शराब पीने से विभिन्न जिलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है. सारण में 13 लोगों की मौत हुई थी. वहीं सिवान में 32 मौत, 2 मौत गोपालगंज में भी हुई थी.
ये भी पढ़ें
Chapra Hooch Tragedy : चिराग के पहुंचते ही गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे मृतकों के परिजन
'बिहार को लाशों का ढेर बना रहे नीतीश कुमार'.. BJP के दिग्गज नेताओं ने सारण में डाला डेरा
मशरख पुलिस ने 12 से ज्यादा अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 1725 लीटर शराब शराब पकड़ी
'अभी और मरेगा..', बिहार में बढ़ रही जहरीली शराब से मौत, अब तक 47 लोगों की जान गयी