जहरीली शराब या बीमारी! कैसे हुई छपरा के संतोष महतो की मौत? पत्नी के आंसुओं ने खड़े किए सवाल

छपरा: सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में चर्चा का माहौल गरम हो गया है. मृतक की पहचान मशरख थाना क्षेत्र के मशरख तख्त गांव निवासी संतोष महतो (पिता–चंद्रिका महतो) के रूप में हुई है. वह पेशे से पेंटर था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता था. चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या संतोष की मौत जहरीली शराब पीने से हुई या बीमारी के कारण?

पत्नी ने क्या कहा?: रोती बिलखती महिला मृतक संतोष महतो की पत्नी लालमुनी देवी हैं. वही संतोष जो अब इस दुनिया में नहीं रहा. चूंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए शराब पीने से मौत की बात बताने से परिजन परहेज करते हैं. कुछ ऐसा ही लालमुनी के साथ भी देखने को मिला. रोती-बिलखती लालमुनी का कहना है कि शराब सुबह पिए थे, लेकिन शाम को तबीयत बिल्कुल ठीक थी.

"रात को आए और दूध रोटी खाकर सो गए. सुबह पेट दर्द की शिकायत करने लगे. चार बार उल्टी हुई थी. पहले शराब पिए थे. कल सुबह पिए थे, लेकिन शाम को तो ठीक-ठाक घर आए थे. फिर दूध रोटी खाकर सो गए थे. सुबह बोले कि आंखों से नहीं दिख रहा है, रात को दिख रहा था. शराब पीने से हुआ या क्या कारण है मुझे नहीं पता है. छपरा सदर अस्पताल एंबुलेंस से लेकर आए थे."- लालमुनी देवी, मृतक संतोष महतो की पत्नी

डॉक्टर को संतोष ने बतायी थी शराब पीने की बात: वहीं पत्नी के बयान पर छपरा पुलिस का कहना है कि वो (संतोष महतो) पहले से बीमार था, जिससे उसकी मौत हुई है. वहीं इलाज के क्रम में संतोष महतो ने एक दिन पहले शराब का सेवन करने की बात चिकित्सक को बतायी थी. पत्नी का भी कहना है कि रात को अचानक संतोष की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. पत्नी लालमुनी देवी ने बताया कि सुबह पति ने कहा कि आंखों से कुछ दिखायी नहीं दे रहा है.

चाचा ने शराब से मौत की बात को नकारा: हालांकि मृतक संतोष महतो के चाचा, भरत महतो ने पूरे मामले पर कहा कि मेरे भतीजे की पहले से तबीयत खराब थी. दूसरी और कोई बात नहीं है. कुल मिलाकर घटना के बारे में खुलकर कहने से परिजन भी परहेज कर रहे हैं और बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर चले गए और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.

अचानक रात को ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो सुबह इलाजे कराने के लिए अस्पताल लेकर आए. यहां से उन्हें छपरा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. गांव के लोगों ने मिलकर दाह-संस्कार कर दिया है. दूसरी कोई बात नहीं है."- भरत महतो, मृतक संतोष महतो के चाचा