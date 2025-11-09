ETV Bharat / state

RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेट की संदिग्ध मौत, घर के पीछे से शव मिलने से हड़कंप

सहरसा में RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेटे की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पढ़ें खबर.

Suspicious death in Saharsa
RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेटे की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 12:44 PM IST

सहरसा: बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ढाब गांव में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब राजद नेता सुरेंद्र यादव के इकलौते बेटे प्रीतम कुमार का शव घर के पीछे हैंडपंप के पास संदिग्ध हालत में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

सुबह घर के पीछे मिला शव: परिजनों के मुताबिक शनिवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया. प्रीतम भी अपने कमरे में सोने चला गया था. रविवार सुबह करीब 5 बजे मां नूतन देवी जब पानी लेने हैंडपंप के पास पहुंचीं तो उनका बेटा जमीन पर पड़ा था. मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर ठंडा हो चुका था.

नेता सुरेंद्र यादव के बेटे की मौत (ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: मां की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े आए. आनन-फानन में प्रीतम को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया. मां नूतन देवी बार-बार बेहोश हो रही थी. पिता सुरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया.

“रात में सब सोए थे, सुबह मां पानी लेने हैंडपंप के पास गई तो प्रीतम जमीन पर गिरा पड़ा था. मुंह से झाग निकल रहा था. यह हत्या है, हमें न्याय चाहिए.”-परिजन

पिता के साथ करता था राजनीतिक काम: प्रीतम कुमार इंटरमीडिएट का छात्र था और पढ़ाई के साथ-साथ पिता के राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहता था. गांव के लोग उसे शांत स्वभाव का मेहनती लड़का बताते हैं. उसकी अचानक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

पोस्टमार्टम से खुलेगा राज: सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की. उन्होंने कहा, “शव घर के अंदरूनी हिस्से में मिला है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा.” शव को सदर अस्पताल सहरसा भेज दिया गया है.

“संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव आवासीय परिसर से बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा.”-मुकेश कुमार ठाकुर, एसडीपीओ

एक महीना पहले पिता पर हुआ था मारपीट का मुकद्दमा: सुरेंद्र यादव करीब एक महीने पहले गांव में हुई मारपीट की घटना में नामजद आरोपी बनाए गए थे. पुलिस अब पुरानी रंजिश के कोण से भी जांच कर रही है. थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि परिजनों से लिखित शिकायत मिलते ही हत्या का केस दर्ज किया जाएगा.

