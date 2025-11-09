ETV Bharat / state

RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेट की संदिग्ध मौत, घर के पीछे से शव मिलने से हड़कंप

सहरसा: बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ढाब गांव में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब राजद नेता सुरेंद्र यादव के इकलौते बेटे प्रीतम कुमार का शव घर के पीछे हैंडपंप के पास संदिग्ध हालत में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. सुबह घर के पीछे मिला शव: परिजनों के मुताबिक शनिवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया. प्रीतम भी अपने कमरे में सोने चला गया था. रविवार सुबह करीब 5 बजे मां नूतन देवी जब पानी लेने हैंडपंप के पास पहुंचीं तो उनका बेटा जमीन पर पड़ा था. मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर ठंडा हो चुका था. नेता सुरेंद्र यादव के बेटे की मौत (ETV Bharat) अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: मां की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े आए. आनन-फानन में प्रीतम को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया. मां नूतन देवी बार-बार बेहोश हो रही थी. पिता सुरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया. “रात में सब सोए थे, सुबह मां पानी लेने हैंडपंप के पास गई तो प्रीतम जमीन पर गिरा पड़ा था. मुंह से झाग निकल रहा था. यह हत्या है, हमें न्याय चाहिए.”-परिजन