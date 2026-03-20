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खेत में लहूलुहान मिला रिटायर्ड DIG का भतीजा, अस्पताल में मौत, 3 नामजद

हमीरपुर: कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पातारा के मजरा केवटरा गांव में बुधवार सुबह एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन उसे पहले जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया. गुरुवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान सरजू प्रसाद (35) के रूप में हुई है, जो सेवानिवृत्त डीआईजी एमडी कर्णधार का भतीजा था.

मृतक की पत्नी गुड्डी उर्फ गुड्डो ने पुलिस को बताया कि, मंगलवार की रात करीब 11 बजे राजा बाबू उसके पति को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद पति घर नहीं लौटा. बुधवार सुबह खोजबीन के दौरान वह खेरापति मंदिर के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला. परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बच सकी. कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि मृतक की पत्नी की सूचना पर तीन आरोपियों राजा बाबू , सीताराम, बब्बू यादव समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

शुक्रवार को मृतक के चाचा सेवानिवृत्त डीआईजी एमडी कर्णधार के नेतृत्व में करीब दर्जनों महिलाएं और पुरुष थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि बेतवा नदी में चल रहे अवैध बालू (मौरंग) खनन में विवाद के चलते यह हत्या की गई है. कुछ माह पहले सरजू का खनन से जुड़े लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वह निशाने पर था.