हिमाचल की नाहन जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

नाहन जेल में कैदी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला था.

कैदी की मौत
(कॉन्सेप्ट इमेज)
Published : October 28, 2025 at 7:45 AM IST

सिरमौर : हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जेलों में से एक आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में सोमवार को एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल क्षेत्र का रहने वाला पिपेंद्र (46) नाहन जेल में एनडीपीएस मामले में डेढ़ साल की सजा काट रहा था. जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास उसे अचानक बैचेनी हुई और बेहोश हो गया. इसकी जानकारी संतरी ने हवलदार को दी. इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल की डिस्पेंसरी ले जाया गया. हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कालेज रेफर किया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जेल प्रशासन से जानकारी के अनुसार पिपेंद्र काफी फिट रहता था और दूसरे कैदियों को भी वह अक्सर एक्सरसाइज करने के लिए मॉटिवेट करता था. जानकारी मिली है कि जिला मंडी में पिपेंद्र अंडर ट्रायल था. पिछले महीने ही सजा होने के बाद उसे नाहन जेल शिफ्ट किया गया था. मार्च 2026 में उसका कारावास खत्म होना था. घटना के बाद जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा. उधर जेल प्रशासन के अनुसार मामले की नियमानुसार मजिस्ट्रियल जांच करवाई जा रही है.

बता दें कि इससे कुछ दिन पहले धर्मशाला में जिला कारागार में भी अंडर ट्रायल चल रहे कैदी की मौत हो गई थी. सीने में तेज दर्द के कारण उसे जेल डिस्पेंसरी से अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इससे पिछले दिन सीने में दर्द की शिकायत के कारण मृतक कैदी को धर्मशाला अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया था.

ये भी पढ़ें: नशा तस्करों की ₹15 करोड़ अवैध संपत्ति जब्त, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

