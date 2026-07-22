कानपुर जेल में कैदी की संदिग्ध मौत; परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद जेल में बढ़ा सुरक्षा
मृतक के भाई ने पूरे घटनाक्रम की पारदर्शिता के लिए जेल के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:09 PM IST
कानपुर: जिला कारागार में मंगलवार शाम एक बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है. बंदी हत्या के एक मामले में जेल में बंद था. घटना के बाद जेल के भीतर कैदियों में भारी आक्रोश फैल गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सभी बैरकों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है.
मृतक विक्की सोनी उर्फ रवि मूल रूप से नौबस्ता का रहने वाला था. वह नौबस्ता थाने से वर्ष 2015 के रोहित सिंह मर्डर केस में जेल भेजा गया था. साल 2018 में पेशी के दौरान वह फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. एसटीएफ ने 17 मार्च 2019 को पनकी में एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर दोबारा सलाखों के पीछे भेजा था.
मृतक के भाई दीपचंद्र सोनी ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उन्हें फोन पर विक्की के सीने में दर्द होने की सूचना मिली थी. जब उनका भतीजा दीपांकर सोनी जेल पहुंचा, तो दस्तावेज पूरे न होने का हवाला देकर उसे मिलने नहीं दिया गया.
परिजनों का आरोप है कि विक्की पहले से हार्ट पेशेंट था और उसका कॉर्डियोलॉजी अस्पताल में इलाज चल चुका था. दोबारा सीने में तेज दर्द होने के बावजूद उसे हृदय रोग संस्थान ले जाने के बजाय उर्सला अस्पताल भेजा गया, जहां समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई.
दूसरी ओर, जेल अधीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उनके अनुसार, शाम के समय विक्की सोनी द्वारा सीने में दर्द की जानकारी दिए जाने पर उसे तत्काल एंबुलेंस से उर्सला अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जेल प्रशासन के मुताबिक, प्रथम दृष्टया कैदी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
घटना के बाद से उपजे तनाव के माहौल को नियंत्रित करने के लिए जेल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. वहीं, मृतक के भाई ने पूरे घटनाक्रम की पारदर्शिता के लिए जेल के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है. परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले जेल अधीक्षक व अन्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है. परिवार ने कहा है कि वे जल्द ही डीजीपी जेल से मिलकर एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित करने की शिकायत करेंगे, जिससे मौत के सच का खुलासा हो सके.
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