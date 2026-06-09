जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, बाथरुम में लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
जांजगीर चांपा जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत हुई है. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 6:35 PM IST
जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला जेल में एक कैदी की मौत हुई है. कैदी की मौत के बाद मामले की जांच में कोतवाली पुलिस के साथ फॉरेंसिक और साइबर पुलिस मौके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी हैं. वहीं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई हैं. जेल के अंदर हुए कैदी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
जांजगीर चांपा जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब जेल में एक दिन पहले दुष्कर्म के मामले में दाखिल हुए.आरोपी दुवास राम की लाश बाथरूम में मिली.जेल प्रशासन ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना में दी. कोतवाली पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल पुलिस मौके में पहुंची. दुवास राम अपने ही कपड़ा को बाथरुम के खिड़की में बांधकर फांसी लटकता दिखा. घटना की सूचना परिजनों दी गई और परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पुलिस की उपस्थिति में हुआ पंचनामा
जांजगीर सीएसपी ने बताया कि दुवास राम केंवट कोरबा जिला के बांकीमोगरा थाना क्षेत्र के जवाली गांव का रहने वाला हैं, जो एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले गया था. जिस पर बलौदा पुलिस ने 8 जून को कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपहरण के मामले मे गिरफ्तार कर जेल दाखिला कराया था.
जेल के अंदर क्या हुआ और दुवास राम के साथ घटना क्यों हुई इसकी वजह का खुलासा नहीं हो पाया हैं. मामले की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया हैं.परिजनों ने शव के पंचनामा के दौरान उपस्थित रहे- योगिता खापर्डे,सीएसपी
जेल के अंदर दुवास राम की मौत के मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया हैं. आखिर 21 साल के दुवास राम के साथ जेल के अंदर क्या हुआ,इस बात की जांच की जा रही है . फॉरेंसिक पुलिस के साथ साइबर ब्रांच पुलिस इस मामले में जांच कर रही हैं. ये हत्या हैं या आत्महत्या इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
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