ETV Bharat / state

जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, बाथरुम में लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

जांजगीर चांपा जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत हुई है. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है.

Suspicious death of prisoner body found
जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला जेल में एक कैदी की मौत हुई है. कैदी की मौत के बाद मामले की जांच में कोतवाली पुलिस के साथ फॉरेंसिक और साइबर पुलिस मौके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी हैं. वहीं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई हैं. जेल के अंदर हुए कैदी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.


जांजगीर चांपा जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब जेल में एक दिन पहले दुष्कर्म के मामले में दाखिल हुए.आरोपी दुवास राम की लाश बाथरूम में मिली.जेल प्रशासन ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना में दी. कोतवाली पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल पुलिस मौके में पहुंची. दुवास राम अपने ही कपड़ा को बाथरुम के खिड़की में बांधकर फांसी लटकता दिखा. घटना की सूचना परिजनों दी गई और परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


पुलिस की उपस्थिति में हुआ पंचनामा
जांजगीर सीएसपी ने बताया कि दुवास राम केंवट कोरबा जिला के बांकीमोगरा थाना क्षेत्र के जवाली गांव का रहने वाला हैं, जो एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले गया था. जिस पर बलौदा पुलिस ने 8 जून को कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपहरण के मामले मे गिरफ्तार कर जेल दाखिला कराया था.

जेल के अंदर क्या हुआ और दुवास राम के साथ घटना क्यों हुई इसकी वजह का खुलासा नहीं हो पाया हैं. मामले की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया हैं.परिजनों ने शव के पंचनामा के दौरान उपस्थित रहे- योगिता खापर्डे,सीएसपी

जेल के अंदर दुवास राम की मौत के मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया हैं. आखिर 21 साल के दुवास राम के साथ जेल के अंदर क्या हुआ,इस बात की जांच की जा रही है . फॉरेंसिक पुलिस के साथ साइबर ब्रांच पुलिस इस मामले में जांच कर रही हैं. ये हत्या हैं या आत्महत्या इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

पुलिस युवक विवाद में नया मोड़, नए वीडियो में युवक ने बताया गलतफहमी, पुलिस बोली जांच के बाद होगा एक्शन

सरगुजा में हितग्राहियों को पेंशन का इंतजार, विभाग का दावा अप्रैल तक का पेंशन जारी

बलरामपुर में हाथी के हमले से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, छत्तीसगढ़ में एलिफेंट अटैक से 3 दिन में 4 की गई जान

TAGGED:

PRISONER BODY FOUND IN BATHROOM
POLICE INVESTIGATION
जिला जेल
कैदी की संदिग्ध मौत
SUSPICIOUS DEATH OF PRISONER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.