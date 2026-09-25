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मथुरा में प्रेमानन्द महाराज के शिष्य की संदिग्ध मौत, फरवरी 2025 में ली थी दीक्षा, गुरु कृपा कुंज आश्रम में रहते थे

मथुरा : वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक कुमार (26) की शुक्रवार को संदिग्ध मौत हो गई. दीपक कुमार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सर्वोदय अस्पताल लाया गया था. इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद वृंदावन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया, संत प्रेमानंद महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के पीछे एक सोसाइटी है. दीपक कुमार आश्रम की सोसाइटी के एक फ्लैट में पिछले डेढ़ साल से रह रहे थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि दीपक ने सोसाइटी की चौथी मंजिल से कूद कर सुसाइड किया है. फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों की जांच की जा रही है. दीपक कुमार ने संत प्रेमानंद महाराज से फरवरी 2025 में दीक्षा ली थी. परिजनों को सूचना दी गई है.