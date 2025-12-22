'एक साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे..', धमकी के 6 माह बाद कमरे में मिला पॉलिटेक्निक छात्र का शव
नालंदा में युवक का शव उसके कमरे में मिला. 6 माह पहले उसे हत्या की धमकी दी गयी थी. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया.
Published : December 22, 2025 at 2:18 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में पॉलिटेक्निक छात्र की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गयी. उसका शव कमरे में मिला है. मृतक की पहचान नालंदा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भट बिगहा गांव निवासी के रूप में हुई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
अवैध संबंध में हत्या की आशंका: घटना के बारे में मृतक का बड़ा भाई ने बताया कि गांव के पड़ोसी की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध था. दो बार रात को भाई के कमरे में उसकी पत्नी पकड़ी गई थी. जबकि मेरा भाई उस कमरे में नहीं था. उसने बताया था कि इसको लेकर गांव में पंचायत लगी थी और मामला सुलह हो गया था.
6 माह पूर्व मिली थी धमकी: मृतक के भाई ने बताया कि 6 माह पूर्व आरोपी ने मेरे भाई को धमकी दी थी कि तुम एक साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हो. रविवार की रात घर के सभी सदस्य खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए. देर रात घर में किसी के होने की आहट हुई तो उठकर देखने गए. तो कोई भागते दिखा.
"भाई के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था. गले पर दाग का निशान भी पाया गया है. मेरे भाई की हत्या उसी पड़ोसी ने की है, जिसकी पत्नी से भाई का संबंध था." -मृतक का बड़ा भाई
फाइनल ईयर का छात्र था मृतक: परिजनों के अनुसार मृतक अस्थावां पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेकैनिकल डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर का छात्र था. शव मिलने की सूचना पर नालंदा थाना की पुलिस पहुंची. शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया गया.
आरोपी के घर पथराव: इधर, परिजनों ने घटना से आक्रोशित होकर आरोपी के घर पर पथराव कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि पथराव कर आगजनी की जा रही थी. लोगों को सझाकर शांत किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"प्रथम दृष्टया मामला यह पता चल रहा है कि युवक ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. दोनों पक्षों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा." -प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष, थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें: