ETV Bharat / state

बिहार में PHED कर्मी की हत्या, शव लेने पहुंची दूसरी पत्नी तो सभी हो गए हैरान

दरभंगा: बिहार के दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास एक पीएचईडी विभाग के कर्मी पवन प्रसाद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही लहेरियासराय थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है. दो अलग-अलग धर्म की पत्नी होने के कारण शव लेने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.

दरभंगा में एक PHED कर्मी की हत्या: जानकारी के अनुसार पवन प्रसाद रात के समय पार्ट-टाइम ई-रिक्शा चलाते थे. रोज की तरह मंगलवार को भी खाना खाकर घर से निकले थे, लेकिन अहले सुबह उनका शव सड़क किनारे संदिग्ध स्थिति में मिला. शव देखने से प्रतीत होता है कि उनकी हत्या चाकू से गोदकर की गई है.

पुलिस को हत्या का शक (ETV Bharat)

दूसरी पत्नी को देख सभी हैरान: मौके पर एक मुस्लिम समुदाय की महिला पहुंची और दावा किया कि वह मृतक की दूसरी पत्नी है. उसके इस दावे से परिजन सकते में हैं. उसने कहा कि सवेरे जब पवन प्रसाद के नंबर पर फोन किया तो लहेरियासराय थाना की पुलिस ने उनका फोन उठाते हुए कहा कि इनकी मौत हो गई है. शव को डीएमसीएच भेज दिया गया है. वहीं उन्होंने दावा किया कि पवन प्रसाद से उसकी दूसरी शादी 2017 में काली मंदिर में हुई थी.

"घटना के बारे में कुछ नहीं पता है. सुबह 8 बजे दो बार फोन किए तो कोई नहीं उठाया. फिर तीसरी बार करने पर लहेरियासराय से किसी ने फोन उठाया और मौत की सूचना दी. मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने फोन कट कर दिया. फिर दोबारा कॉल किया तो कहा कि गोली मारा गया है, फिर कहा गया कि चाकू घोंपा गया है. मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं, पहली पत्नी कहां है मुझे नहीं पता. मुझे एक बेटा है."- रूमी खातून ,मृतक की दूसरी पत्नी