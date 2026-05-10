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'आखिरी सफर': बस में बैठे-बैठे यात्री की मौत, इलाहाबाद से बिलासपुर तक का लिया था टिकट

इलाहाबाद से बिलासपुर जा रही बस में यात्री की संदिग्ध मौत, ड्राइवर और स्टाफ पंडरिया थाने लेकर पहुंचे

Suspicious death of passenger
'आखिरी सफर': बस में बैठे-बैठे यात्री की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 2:33 PM IST

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कवर्धा: इलाहाबाद से बिलासपुर जा रही एक यात्री बस में उस समय हड़कंप मच गया, जब बस में सफर कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक बस की सीट पर बैठा हुआ था और यात्रा के दौरान अचानक अचेत हो गया. काफी देर तक कोई हरकत नहीं होने पर बस कर्मियों और यात्रियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उसकी स्थिति की जांच की गई.

इलाहाबाद से बिलासपुर तक का था सफर

जानकारी के अनुसार मृतक युवक ने इलाहाबाद से बिलासपुर तक का टिकट लिया हुआ था. युवक की हालत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही चालक और परिचालक ने तुरंत बस को पंडरिया थाना पहुंचाया और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया भेजा गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

Suspicious death of passenger
इलाहाबाद से बिलासपुर जा रही बस में यात्री की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है. युवक के पास से कोई स्पष्ट पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने की बात सामने आ रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. पंडरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

आसपास के थानों से पूछताछ

पुलिस आसपास के थानों और अन्य माध्यमों से युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है. वहीं बस में सफर कर रहे यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

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