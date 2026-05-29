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शाहजहांपुर में नर्सिंग छात्र की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव

बिहार में रोहतास का रहने वाला था, नर्सिंग द्वितीय वर्ष का था छात्र

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 8:50 PM IST

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शाहजहांपुर: जिले के पुवायां इलाके में बीएससी नर्सिंग के छात्र की फार्मेसी इंस्टिट्यूट के हॉस्टल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला है. आशंका जताई जा रही है कि छात्र ने आत्महत्या की है. फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतक छात्र बिहार के रोहतास का रहने वाला था.

बताया जा रहा है कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर का छात्र अजय राज शुक्रवार को जब लंच पर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. जब उसके कमरे में देखा गया तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला. हॉस्टल में चर्चा रही कि छात्र डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है. अजय राज मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला था. यहां रहकर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे में जांच-पड़ताल की और मृतक के बारे में जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही हॉस्टल के छात्रों से भी पूछताछ की है.

क्षेत्राधिकारी पुवायां सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पता चला कि बिहार के जिला रोहतास के अजय राज फांसी लगाई है. हॉस्टल में उसके सहपाठियों ने देखा. जिसके बाद छात्र को फंदे से उतार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उमृत घोषित कर दिया. पुलिस द्वारा परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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