बिहार में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, अलग-अलग कमरों में मिली पति-पत्नी की लाश
मुजफ्फरपुर में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. शव अलग-अलग कमरों से बरामद हुए हैं. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया.
Published : July 20, 2026 at 2:59 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरियार गांव में रविवार रात एक नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पति-पत्नी के शव घर के अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पीड़ित दंपति की पहचान: मृतकों की पहचान सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के हरसेर गांव निवासी विजय कुमार (21 वर्ष) और उनकी पत्नी अंजलि कुमारी (18 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों की शादी 13 मार्च 2026 को हुई थी. अंजलि पिछले 15 दिनों से तबीयत खराब होने के कारण मायके नरियार गांव में रह रही थी.
घटना के समय घर में सिर्फ दंपति मौजूद: घटना के समय अंजलि के माता-पिता डॉक्टर के पास गए हुए थे. घर में केवल नवविवाहित दंपति ही मौजूद थे. लौटने पर परिजनों ने दोनों को अलग-अलग कमरों में फंदे से लटका देखा. जल्द ही विदाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया.
परिवारों के लगाए आरोप: विजय कुमार के भाई ने आरोप लगाया कि पहले अंजलि ने आत्महत्या की और उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने विजय की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया. वहीं अंजलि की मां ने दावा किया कि शादी के बाद से बेटी के साथ ससुराल में मारपीट होती थी. उन्होंने बताया कि "बेटी की शादी के लिए दो कट्ठा जमीन बेची गई थी, फिर भी प्रताड़ना जारी रही."
"पहले अंजलि ने आत्महत्या की, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने विजय की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटकाया है."-विजय कुमार का भाई
पुलिस और एफएसएल टीम सक्रिय: सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.
एसडीपीओ का बयान: एसडीपीओ पश्चिमी-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी भी संभावना को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है.
"पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की गहन पड़ताल कर रही है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- सुचित्रा कुमारी, एसडीपीओ पश्चिमी-1
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