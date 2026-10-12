मोतिहारी में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, कमरे से मिली लाश.. एक साल पहले किया था प्रेम विवाह
मोतिहारी में दंपति की संदिग्ध मौत के बाद घर से मिली लाश. एक साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 12, 2026 at 12:35 PM IST
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर राय गांव में एक नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घर के अंदर पति-पत्नी के शव लटके मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलने पर हरसिद्धि थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया. टीम साक्ष्य जुटाकर मौत की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है.
मृतकों की हुई पहचान
मृतकों की पहचान हो गई है. पति हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरपुर पकड़ी गांव का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी मलाही थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव की मूल निवासी थी. दोनों की मौत की खबर से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल छा गया है.
दोनों ने किया था प्रेम विवाह
स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक और उसकी पत्नी ने करीब एक साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों हरपुर राय गांव में रह रहे थे. अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के पीछे क्या वजह रही.
थानाध्यक्ष ने दी जानकारी
हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसकी वजह क्या थी, इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
"मृतकों की पहचान परवेज आलम और सोनी खातून के रूप में हुई है. दोनों ने एक साल पहले प्रेम विवाह किया था. पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है."-सुनील कुमार, हरसिद्धि थानाध्यक्ष
कई सवाल हुए खड़े
पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. प्रेम विवाह करने वाले इस दंपति की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे. किसी भी संभावित कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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