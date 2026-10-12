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मोतिहारी में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, कमरे से मिली लाश.. एक साल पहले किया था प्रेम विवाह

मोतिहारी में दंपति की मौत ( ETV Bharat )

पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची