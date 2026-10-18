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​लखनऊ में NEET छात्र की संदिग्ध मौत; 3 दिन से लापता था, नहर बैराज में मिला शव

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र से तीन दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए 20 वर्षीय छात्र अनुराग यादव का शव रविवार को नगराम इलाके में अचलीखेड़ा इंदिरा नहर बैराज से बरामद हुआ. छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. बीते 15 अक्टूबर की शाम वह घर से टहलने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था. शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी शिनाख्त की, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

​गाजीपुर जिले के रामपुर मांझा नारी पचदेवरा निवासी मुन्नू सिंह यादव अपने परिवार के साथ बीबीडी क्षेत्र के आनंदी वाटर पार्क के पास स्थित हरिओम सिटी में रहते हैं. मुन्नू सिंह के मुताबिक, उनका 20 वर्षीय बेटा अनुराग यादव गुरुवार 15 अक्टूबर की शाम करीब 5:45 बजे घर से रोजाना की तरह टहलने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद जब अनुराग का कहीं पता नहीं चला तो 16 अक्टूबर को परिजनों ने बीबीडी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.