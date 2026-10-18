लखनऊ में NEET छात्र की संदिग्ध मौत; 3 दिन से लापता था, नहर बैराज में मिला शव
कानपुर में एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र ने हॉस्टल में लगाया फंदा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:54 PM IST
लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र से तीन दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए 20 वर्षीय छात्र अनुराग यादव का शव रविवार को नगराम इलाके में अचलीखेड़ा इंदिरा नहर बैराज से बरामद हुआ. छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. बीते 15 अक्टूबर की शाम वह घर से टहलने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था. शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी शिनाख्त की, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
गाजीपुर जिले के रामपुर मांझा नारी पचदेवरा निवासी मुन्नू सिंह यादव अपने परिवार के साथ बीबीडी क्षेत्र के आनंदी वाटर पार्क के पास स्थित हरिओम सिटी में रहते हैं. मुन्नू सिंह के मुताबिक, उनका 20 वर्षीय बेटा अनुराग यादव गुरुवार 15 अक्टूबर की शाम करीब 5:45 बजे घर से रोजाना की तरह टहलने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद जब अनुराग का कहीं पता नहीं चला तो 16 अक्टूबर को परिजनों ने बीबीडी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.
रविवार को नगराम थाना पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली कि अचलीखेड़ा बैराज के पास इंदिरा नहर में एक युवक का शव उतरा रहा है. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकलवाया. हुलिए और कपड़ों के आधार पर बीबीडी पुलिस व परिजनों को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान लापता अनुराग यादव के रूप में की.
NEET की तैयारी कर रहा था छात्र
एडीसीपी दक्षिणी वसन्थ कुमार रल्लापल्ली ने बताया पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अनुराग मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटा था. वह पिछले कुछ समय से पढ़ाई को लेकर काफी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था. नगराम पुलिस का कहना है कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है. छात्र नहर में कैसे गिरा या उसने कोई आत्मघाती कदम उठाया, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
कानपुर: एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र ने हॉस्टल में लगाया फंदा
काकादेव क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल के कमरे में एनडीए की तैयारी कर रहे एक छात्र का शव शनिवार देर रात फंदे से लटका मिला. पुलिस ने रात करीब साढ़े ग्यारह बजे परिजनों को इस हादसे की खबर दी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मृतक छात्र की पहचान फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के सिलवान गांव निवासी 18 वर्षीय विपिन पाल के रूप में हुई है. मृतक के पिता जगराम पाल ने बताया कि वे घर के पास ही पंचर की दुकान चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. विपिन को उन्होंने इसी साल अप्रैल में काकादेव स्थित कोचिंग संस्थान में भेजा था. विपिन हाल ही में एनडीए की परीक्षा में पास नहीं हो पाया था, जिससे वह कुछ निराश जरूर था.
काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि डायल-112 से सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. परिजन यदि कोई लिखित शिकायत देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. छात्र की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगी.
यह भी पढ़ें: हमीरपुर में नौ साल में भी तैयार नहीं हुए बेतवा-यमुना के पुल; क्या तय समयसीमा के अंदर पूरा होगा निर्माण, क्या है जमीनी हकीकत?