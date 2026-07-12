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कुशीनगर में तैनात सिपाही की मऊ में संदिग्ध मौत, सांप काटने की आशंका

मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ीकोल गांव के निवासी और 2016 बैच के सिपाही थे.

सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 5:13 PM IST

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मऊ: यूपी के मऊ में कुशीनगर पुलिस लाइन में तैनात मऊ के सिपाही दिनेश यादव (35) की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ीकोल गांव के निवासी और 2016 बैच के सिपाही थे.

शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे वह बैरक में अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिले. उनके मुंह से झाग निकल रहा था. साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. देर शाम शव पैतृक गांव सिकड़ीकोल पहुंचा, जहां परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. रात में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया.

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि रात के समय किसी जहरीले सांप के काटने से उनकी मौत हो गई है. क्योंकि उनके मुंह से झाग निकल रहा था. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मृत्यु के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

ग्रामीणों के अनुसार, दिनेश यादव अपने परिवार में पांच बहनों के इकलौते भाई थे. उनके पिता राम सूरत यादव एक किसान हैं. घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है. अब तो यह जांच का विषय है कि सांप काटने से मौत हुई है या कोई जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है.

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