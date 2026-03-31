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अंबाला में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों के बिना हो रहा था अंतिम संस्कार, पुलिस ने रोका

अंबाला में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद बिना मायके पक्ष को बताए ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार करने जा रहा था.

Suspicious Death of Married Woman in Ambala
अंबाला में विवाहिता की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 4:27 PM IST

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अंबाला: अंबाला कैंट की शालीमार बाग कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेपाल मूल की 33 वर्षीय विवाहिता रोशनी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के मायके पक्ष की मानें तो रोशनी अपने पति कृष्ण चंद और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी. परिजनों के अनुसार चाय पीने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत एक निजी क्लीनिक ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बिना सूचना अंतिम संस्कार की तैयारी से बढ़ा शक: मामला उस समय और गंभीर हो गया जब ससुराल पक्ष ने मायके वालों को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी. रोशनी का शव रामबाग श्मशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी. इसी बीच मायके पक्ष को इस बारे में जानकारी मिली, जिससे मायके पक्ष को शक हुआ.

भाई ने जताई अनहोनी की आशंका: वहीं, इस बारे में मृतका के भाई चंदन मिश्रा ने पुलिस को सूचना देते हुए कहा कि, "हमें बिना बताए अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिससे हमें किसी अनहोनी की आशंका हुई." सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत अंतिम संस्कार रुकवा दिया. इस कार्रवाई के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया.

अंबाला में विवाहिता की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम पर टिकी नजर: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि, "शव का पोस्टमार्टम फोरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा." फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

बता दें कि यह रहस्यमयी मौत अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. सभी की नजरें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

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