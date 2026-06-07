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अस्पताल की खिड़की से गिरकर ITBP के SI की मौत, हादसा या आत्महत्या?

पटना के अस्पताल में आईटीबीपी सब-इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत हो गई है. पेट की बीमारी को लेकर भर्ती हुए थे 44 वर्षीय जवान. पढ़ें खबर-

death of ITBP SI in Patna
आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 5:19 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के सब इंस्पेक्टर विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उन्हें पेट की बीमारी को लेकर भर्ती कराया गया था.

अस्पताल में संदिग्ध मौत: प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय सिंह की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी. पेट संबंधी समस्या और लगातार लूज मोशन की शिकायत के बाद उन्हें 3 जून को एशियन सिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार को अचानक उनकी मौत की सूचना सामने आई.

आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की मौत (ETV Bharat)

कहां तैनात थे सब-इंस्पेक्टर: मृतक की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी 44 वर्षीय विजय सिंह के रूप में हुई है. वह आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और सारण जिले के जलालपुर स्थित कैंप में वायरलेस शाखा (टेलीकॉम विभाग) में तैनात थे. घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

वॉशरूम गए थे सब-इंस्पेक्टर: अस्पताल प्रशासन ने दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित वॉशरूम गए थे, जहां दरवाजा अंदर से बंद मिला. बाद में खिड़की से गिरने की बात सामने आई है. पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी है.

बुलाई गई एफएसएल टीम: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने एफएसएल की टीम को बुलाया है. टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाएगी. सूत्रों के अनुसार इलाज के दौरान मरीज की तबीयत में उतार-चढ़ाव बना हुआ था.

पुलिस की प्रारंभिक जांच: दीघा थाना के सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि जलालपुर कैंप में तैनात आईटीबीपी अधिकारी की अस्पताल में मौत हो गई. उन्होंने कहा कि मृतक टेलीकॉम विभाग में कार्यरत थे और पेट की बीमारी के कारण भर्ती थे. मामले की जांच की जा रही है तथा मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है.

"हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि जलालपुर कैंप में पदस्थापित एक आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है. मृतक टेलीकॉम विभाग में कार्यरत थे और पेट की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे. मामले की जांच की जा रही है."-सुजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर, दीघा थाना

death of ITBP SI in Patna
सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. फिलहाल दीघा थाना पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से गहन जांच में जुटी हुई है.

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