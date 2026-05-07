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आगरा में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत, ऑफिस की 7वीं मंजिल पर मिली चप्पल, जांच में जुटी पुलिस

आशंका जताई जा रही है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी है.

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत.
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:52 PM IST

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आगरा : इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की गुरुवार शाम संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की चप्पलें संजय प्लेस स्थित इनकम टैक्स बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर मिली है. आशंका जताई जा रही है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी है. सूचना पर हरिपर्वत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी.

इंस्पेक्टर की पहचान 50 साल के सुरेश चंद्र मौर्य के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सुरेश चंद्र मौर्य गुरुवार शाम 6 बजे इनकम टैक्स की बिल्डिंग में आए. स्कूटर पार्किंग में स्कूटर खड़ा किया और अपने ऑफिस में चले गए. लोग किसी के गिरने की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे. देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था.

सुरक्षा गार्ड ने हरिपर्वत थाना पुलिस को बताया कि आयकर कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं. इसलिए, गुरुवार को कार्य बहिष्कार था. जिसकी वजह से अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी गुरुवार दोपहर बाद ही चले गए. मगर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मौर्य शाम 6 बजे कार्यालय आए. उन्होंने अपना स्कूटर पार्किंग में खड़ा किया और अपने ऑफिस में चले गए.

गार्ड ने बताया, विभागीय अधिकारी होने की वजह से उन्हें टोका नहीं. कुछ देर बाद शौचालय के लिए गया तो लिफ्ट के सामने जमीन पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुरेश चंद मौर्य जमीन पर गिरे मिले. तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचना दी. सूचना पर विभागीय अधिकारी और पुलिस मौके पर आ गई.

हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुरेश चंद मौर्य की चप्पले सातवीं मंजिल पर पड़ी मिलीं. जिससे माना जा रहा है कि सुरेश चंद मौर्य पहले सातवीं मंजिल तक गए. लिफ्ट के सामने सीढ़ियों के बीच से नीचे छलांग लगाई होगी. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया, सुरेश चंद मौर्य पश्चिमपुरी के निकट बृज द्वारिका कॉलोनी में रहते थे. डिप्रेशन की वजह से दवाएं खा रहे थे. 28 साल से आयकर विभाग में कार्यरत थे. सूचना पर परिजन मौके पर आए. परिजन ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है. परिजन सदमे में हैं.

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