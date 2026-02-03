ETV Bharat / state

‎रामगढ़ टाइगर रिजर्व में मादा पैंथर की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिले ये संकेत

‎‎रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि वनकर्मियों ने जंगल गश्त के दौरान मादा पैंथर का शव देखा, जिसके बाद रेंज अधिकारियों को अवगत कराया गया. उधर पैंथर का शव मिलने की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. डीएफओ ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर किसी प्रकार के शिकार या हिंसक संघर्ष की बात सामने नहीं आई है.

बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के इंद्रगढ़ रेंज क्षेत्र में मंगलवार को एक मादा पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में हड़कंप मच गया. पैंथर का शव इंद्रगढ़ रेंज के गेंडोली नाका अंतर्गत महुआ के देवजी क्षेत्र के जंगल में पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई.

डीएफओ ने बताया कि मादा पैंथर के शव को इंद्रगढ़ रेंज कार्यालय परिसर में लाया गया, जहां पूरे प्रोटोकॉल के तहत गठित मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. इसके पश्चात विधि-विधान से दाह संस्कार किया गया. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में इंद्रगढ़ से डॉ कविता त्यागी, लाखेरी से डॉ हरि ओम मीणा एवं करवर की डॉ प्रज्ञा नाथिया शामिल रहे. डीएफओ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए परीक्षण में पैंथर के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट, संघर्ष के निशान या हड्डी टूटने के प्रमाण नहीं पाए गए. इससे शिकार या आपसी संघर्ष की आशंका को फिलहाल नकारा गया है.

उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पैंथर का पेट पूरी तरह खाली पाया गया, जबकि शरीर के अधिकांश आंतरिक अंग खराब अवस्था में मिले. रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि मादा पैंथर की मृत्यु किसी पुरानी बीमारी (क्रॉनिक इलनेस) के चलते हो सकती है. हालांकि अंतिम निष्कर्ष के लिए सैंपल्स को सुरक्षित रखा गया है और आवश्यक होने पर आगे की जांच भी की जाएगी. इस दौरान मौके पर एसीएफ सौरभ कुमार मंगल, इंद्रगढ़ रेंजर जितेंद्र सिंह वर्मा, नाका प्रभारी रामवार बैरवा गेंडोली सहित अन्य फील्ड स्टाफ मौजूद रहा.