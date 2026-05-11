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पत्नी पर ससुर की हत्या का आरोप, पुलिस की हिरासत में बहू

रांची में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत को लेकर एक महिला को हिरासत में लिया गया है.

Suspicious Death of Elderly Man in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 11:15 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित विद्या नगर के भगवान अपार्टमेंट में बुजुर्ग डॉ. केश्वर प्रसाद गुप्ता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है.

इस मामले में मृतक के पुत्र सौरभ गुप्ता ने अपनी पत्नी निकिता कुमारी पर पिता की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पंडरा ओपी प्रभारी फैज रब्बानी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

9 मई को हुआ था विवाद

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 9 मई को निकिता कुमारी का अपने सास-ससुर के साथ विवाद हुआ था. सौरभ गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का शादी के बाद से ही परिवार के साथ लगातार विवाद चल रहा था. इसी वजह से घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. सौरभ के मुताबिक, वह सुबह करीब सवा 11 बजे विवाद शांत कराने के बाद दफ्तर चले गए थे. दोपहर में उनकी मां खाना लेकर दफ्तर पहुंचीं. इस बीच उन्होंने मोबाइल से घर के सीसीटीवी कैमरे की फीड देखी तो पिता नजर नहीं आए और अचानक कैमरे की फीड कट गई.

घर पहुंचने पर पिता मिले बेसुध

सौरभ ने बताया कि संदेह होने पर वह अपनी मां के साथ तुरंत घर पहुंचे. वहां उनके पिता बिस्तर पर बेसुध पड़े मिले और उनकी सांसें नहीं चल रही थीं. उन्होंने पत्नी पर पिता की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है. आरोप है कि इसके बाद निकिता ने कैमरे को होल्डर से निकालकर जमीन पर पटक दिया. घटना के बाद घर में काफी देर तक हंगामा होता रहा. सूचना मिलने पर पंडरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया.

पत्नी पर पहले भी मारपीट का आरोप

सौरभ गुप्ता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद से उनकी पत्नी कई बार उनके साथ मारपीट और बदसलूकी कर चुकी है. उन्होंने दावा किया कि निकिता ने उनके माता-पिता के साथ भी पहले मारपीट की थी. सौरभ के अनुसार, उन्होंने निकिता के भाई राहुल प्रसाद से भी बहन को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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