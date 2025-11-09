ETV Bharat / state

'खाना नहीं चाहिए…' दो दिन बाद बेटे को मिली बुजुर्ग मां-बाप की लाश

नालंदा के हिलसा में बुजुर्ग दंपत्ति का शव घर में मिला है. बुजुर्ग ने आखिरी बार बेटे को कहा था 'खाना नहीं चाहिए'. पढ़ें खबर.

elderly couple in Nalanda
नालंदा में दंपत्ति का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 11:56 AM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव उनके घर में संदिग्ध हालत में मिला. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि दोनों की मौत भूख से तड़पकर या कड़ाके की ठंड से हुई हो सकती है, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मृतकों की पहचान: मृतक दंपत्ति की शिनाख्त मंगल साव के 75 वर्षीय पुत्र मनोहर प्रसाद और उनकी 70 वर्षीय पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है. दोनों अकेले उस मकान में रहते थे, जिसके बंटवारे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था.

नालंदा में दंपत्ति का शव बरामद (ETV Bharat)

पांच संतान, कोई साथ नहीं: मनोहर प्रसाद के पांच संतान हैं, जिसमें चार बेटे और एक बेटी शामिल है. एक बेटा पटना में रहता है, दो बेटे हिलसा शहर में ही किराए के मकान में अलग रहते हैं, जबकि बेटी शादी के बाद ससुराल चली गई. पहले कपड़ा फेरी कर गुजारा करने वाले मनोहर प्रसाद एक साल पहले हुए सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद वह चल-फिर नहीं पाते थे.

दो दिन पहले लौटाया था खाना: सूत्रों के मुताबिक, पटना में रहने वाला दूसरा बेटा माता-पिता का ख्याल रखता था. दो दिन पहले जब वह खाना लेकर पहुंचा तो नाराज पिता ने खाना लेने से इनकार कर दिया. रविवार को जब बेटे ने फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला तो पड़ोसी को भेजा. पड़ोसी ने घर का दरवाजा खोला तो दोनों बुजुर्ग मृत अवस्था में मिले.

ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना: घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने हिलसा थाना को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया. परिजनों ने शवों को ले लिया, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: हिलसा एसडीपीओ सुश्री शैलजा ने बताया, “परिवार ने लिखित आवेदन दिया है कि मौत लंबी बीमारी से हुई है. फिर भी हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा.”

“परिवार ने लिखित आवेदन दिया है कि मौत लंबी बीमारी से हुई है लेकिन हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा.”-सुश्री शैलजा, हिलसा एसडीपीओ

