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सरकारी विभाग के ड्राइवर की संदिग्ध मौत, ओड़गी थाना क्षेत्र की घटना, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

सूरजपुर में सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के ड्राइवर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है.

Suspicious death of driver
ड्राइवर की संदिग्ध मौत (Etv Bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 2:30 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के ड्राइवर लखनराम की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है ड्राइवर अपने रिश्तेदार के साथ झाड़फूंक करवाने के लिए परसिया गांव आया था.जहां उसकी मौत हो गई.

क्या है पुलिस का कहना ?

पुलिस के मुताबिक लखनराम अपने साले के साथ देसी इलाज के लिए ओड़गी थाना क्षेत्र के परसिया गांव आया था. लेकिन वापसी के दौरान उसने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया. ज्यादा शराब पीने के कारण वो चल नहीं पा रहा था. इसके बाद लखनराम के रिश्तेदार ने एक ग्रामीण की मदद से उसे नाला पार करवाया और एक पहचान वाले के घर पर सुला दिया.

सरकारी विभाग के ड्राइवर की संदिग्ध मौत (Etv Bharat chhattisgarh)

अगले दिन लखनराम का साला किशन जब उसे लेने के लिए पहचान वाले के घर पहुंचा तो वो घर पर नहीं था.जब लखनराम की खोजबीन की गई तो वो घर से 200 मीटर दूर एक गडढे में अचेत अवस्था में पड़ा था. जहां उसकी जांच करने पर सांसें नहीं चल रही थी. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मर्ग कायम किया गया- योगेश कुमार देवांगन,एएसपी

सड़क नहीं होने के कारण शव लाने में हुई परेशानी

एक तरफ सरकारी विभाग के ड्राइवर की संदेहास्पद मौत हुई,तो दूसरी तरफ परसिया गांव से जिला अस्पताल तक उसके शव को लाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आपको बता दें कि जिस गांव में ड्राइवर की डेडबॉडी मिली वहां पर पक्की सड़क नहीं है.बारिश के कारण कच्ची सड़क में वाहन का आवागमन नहीं हो सका.लिहाजा शव को चादर में लपेटकर बांस की झलगी के सहारे टांगकर सड़क के करीब तक लाया गया. जहां से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. अब पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है.

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