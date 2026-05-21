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बिजली विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत, विभागीय कर्मचारियों पर हत्या का आरोप

रामनगर: कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में तैनात एक संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिस पर मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

बैलपड़ाव के विद्युत सब स्टेशन में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था देवेंद्र: जानकारी के मुताबिक, बैलपड़ाव निवासी देवेंद्र बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर को वो किसी काम से रामनगर आया हुआ था. इसी दौरान भवानीगंज क्षेत्र में उसके साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई.

मारपीट कर कार में डालकर ले जाने का आरोप: मृतक के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने बताया कि वो भी अपने निजी काम से रामनगर आया था और भवानीगंज क्षेत्र में मौजूद था. तभी वहां अचानक शोर-शराबा होने लगा. बाहर निकलकर देखने पर उन्होंने देखा कि दो लोग देवेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे और उसे जबरन एक कार में डालकर अपने साथ ले गए.