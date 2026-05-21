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बिजली विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत, विभागीय कर्मचारियों पर हत्या का आरोप

नैनीताल के बैलपड़ाव में विद्युत विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, हिरासत में कुछ लोग

Contract Worker Died Kaladhungi
बिजली विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
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रामनगर: कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में तैनात एक संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिस पर मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

बैलपड़ाव के विद्युत सब स्टेशन में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था देवेंद्र: जानकारी के मुताबिक, बैलपड़ाव निवासी देवेंद्र बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर को वो किसी काम से रामनगर आया हुआ था. इसी दौरान भवानीगंज क्षेत्र में उसके साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई.

मारपीट कर कार में डालकर ले जाने का आरोप: मृतक के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने बताया कि वो भी अपने निजी काम से रामनगर आया था और भवानीगंज क्षेत्र में मौजूद था. तभी वहां अचानक शोर-शराबा होने लगा. बाहर निकलकर देखने पर उन्होंने देखा कि दो लोग देवेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे और उसे जबरन एक कार में डालकर अपने साथ ले गए.

Contract Worker Died Kaladhungi
सदमे में परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

अस्पताल भी ले गए कुछ लोग: अशोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद उसने तत्काल देवेंद्र के परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों का कहना है कि कुछ देर बाद विद्युत विभाग से जुड़े कुछ लोग देवेंद्र को गंभीर हालत में रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया.

कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया: परिजनों ने आरोप लगाया कि विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने देवेंद्र के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उसकी मौत हुई. उधर, घटना की सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

"मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है."- सुशील कुमार, रामनगर कोतवाल

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