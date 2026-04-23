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कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप

थाना प्रभारी वीरेंद्र ने बताया, शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि मृतक कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण बयाना, भरतपुर का निवासी था.

धौलपुरः जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

10 साल पहले हुई थी शादीः उसका विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व धौलपुर निवासी एक महिला से हुआ था. पिछले चार साल से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि 22 अप्रैल को लक्ष्मी नारायण को फोन कर धौलपुर बुलाया गया, जहां उसकी पत्नी और साले ने उसे जहर दे दिया.

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने घायल कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण को अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज दिलवाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां 23 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि बताया कि घटना से पहले उन्हें एक वीडियो भी भेजा गया था, जिसमें कांस्टेबल को जहर देने की बात सामने आई थी. परिजनों ने इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.