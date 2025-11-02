बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पानी भरे गड्ढे में मिला शव
बिहार चुनाव से पहले रोहतास में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पढ़ें खबर-
Published : November 2, 2025 at 1:15 PM IST
रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्य में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रोहतास जिले के नौहट्टा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता वीर कमलेश सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई है.
कैसे हुई कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या: नौहट्टा थाना क्षेत्र के कर्मडीहा गांव के पास पानी भरे गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर एसडीपीओ-2 कुमारी वंदना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान टीपा गांव निवासी पारस सिंह के 63 वर्षीय पुत्र वीर कमलेश सिंह के रूप में हुई है.
परिजनों ने लगाया आरोप: परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक के भाई राणा प्रताप सिंह ने कहा, "कमलेश कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था. घर लौटते वक्त उसकी राजनीतिक द्वेष में हत्या कर शव फेंक दिया गया. दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए." वहीं वो इसे स्पष्ट हत्या बता रहे हैं.
मौके से मोबाइल फोन बरामद: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया. एसडीपीओ कुमारी वंदना ने बताया कि मृतक कल से घर नहीं लौटा था. वह नशे की लत का शिकार था और अक्सर घर से बाहर रहता था. मौके से उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं मिले हैं.
क्या कहती है पुलिस: एसडीपीओ ने आगे कहा कि, "लोगों से पूछताछ में पता चला कि वीर कमलेश नशा करता था और किसी से दुश्मनी नहीं थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा." वहीं वीर कमलेश सिंह की मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है
"पानी भरे गड्ढे के पास से शव मिला है. मृतक का मोबाइल भी वहां से बरामद किया गया है. पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन कर रही है."-कुमारी वंदना, एसडीपीओ
चुनावी हिंसा पर उठा सवाल: चुनावी माहौल में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. हाल ही में मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है.
