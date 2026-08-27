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परीक्षा देने गए 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, विद्यालय प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप, मां ने CM योगी से लगाई न्याय की गुहार

परीक्षा देने गए 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )