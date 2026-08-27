परीक्षा देने गए 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, विद्यालय प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप, मां ने CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
परिजनों का आरोप है विद्यालय परिसर में छात्र के साथ मारपीट की गई और उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 7:03 PM IST
फतेहपुर : जनपद में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि उसके साथ स्कूल में मारपीट की गई थी, उन्हें वह अचेत अवस्था में मिला था. तुरंत ही उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले ही छात्र की मौत हो गई. परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
जानकारी के अनुसार, तेजस द्विवेदी उर्फ यशु नामक छात्र, मुरांव गांव का रहने वाला था और सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में चेकिंग के दौरान छात्र के पास कथित तौर पर नकल की पर्ची मिलने की बात कही गई. इसके बाद उसे विद्यालय से रिस्टीकेट कर दिया गया. परिवार का यह भी आरोप है कि विद्यालय परिसर में छात्र के साथ मारपीट की गई और उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
परिजनों के अनुसार, घटना के बाद छात्र सौंरा के पास संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिला. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया. परिजन एंबुलेंस से उसे कानपुर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
तेजस अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. उसकी अचानक मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ विद्यालय में वास्तव में क्या हुआ था, इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही या ज्यादती सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
वहीं, मामले को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने मीडिया के सामने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है. इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि घटना के दिन विद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्र को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए विद्यालय प्रशासन द्वारा पकड़ा गया था. साथ ही छात्र के पूर्व से अस्वस्थ रहने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है.
विद्यालय के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है. इस संबंध में पुलिस एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की संयुक्त टीम जांच कर रही है. वर्तमान में परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर प्राप्त होने, जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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