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फरीदाबाद के निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा की संदेहास्पद मौत, परिजनों का आरोप - पनिशमेंट ने ली बच्ची की जान

फरीदाबाद के निजी स्कूल में छात्रा की मौत पर बवाल, परिजनों का स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप

Class 11 student dies at private school
11वीं कक्षा की छात्रा जानवी की संदिग्ध हालात में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 5:40 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबादः एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. गाजीपुर रोड स्थित डबुआ कॉलोनी के नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली करीब 15-16 वर्षीय छात्रा जानवी गंभीर हालत में मिली. स्कूल स्टाफ और परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद डबुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कियाः जानवी, 11वीं कक्षा में पढ़ती थी. घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही डबुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर का निरीक्षण किया. इसके बाद पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया.

निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा की मौत (ETV Bharat)
चार घंटे का मिला पनिशमेंटः मृतका के पिता प्रमोद कुमार ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि "उनकी बेटी को करीब चार घंटे तक पनिशमेंट के तौर पर क्लासरूम के बाहर खड़ा रखा गया था. इस घटना से उनकी बेटी काफी आहत हुई थी. इसके बाद वह स्कूल की तीसरी मंजिल पर चली गई और वहां से नीचे गिर गई". हालांकि, छात्रा की मौत के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

पुलिस की जांच जारी : डबुआ थाना प्रभारी सुमेर सिंह कि "मामले की जांच की जा रही है और छात्रा के साथ स्कूल में क्या हुआ था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस स्कूल स्टाफ, परिजनों और घटना से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. छात्रा को पनिशमेंट दिए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है." थाना प्रभारी ने बताया कि "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति और छात्रा की मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी."

पिता की है फॉर्च्यून की दुकानः जानवी अपने परिवार में दूसरे नंबर की बेटी थी. उसके परिवार में एक भाई और छोटा भाई आर्यन है, जो इसी स्कूल में पढ़ता है. परिवार पिछले कई वर्षों से पाली गांव में रह रहा है और फॉर्च्यून की दुकान चलाता है. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

स्कूल प्रबंधन का बयानः प्रिंसिपल आरपी सिंह ने स्कूल में छात्रा को पनिशमेंट देने से इनकार करते हुए कहा कि "वह पैड बदलने के लिए तीसरी मंजिल पर बाथरूम गई थी. इसी दौरान उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. पहले छात्रा को निजी अस्पताल ले जाया गया. निजी अस्पताल ने बी के अस्पताल ले जाने के लिए कहा. हम यहां लेकर आए."

घटना से जुड़े हर पहलुओं की जांच जारीः फिलहाल डबुआ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. छात्रा को कथित तौर पर पनिशमेंट दिए जाने के आरोप, स्कूल में उस दौरान की परिस्थितियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-चरखी दादरी में छात्रा की मौत मामला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, रोज गार्डन में मिला था शव
Last Updated : September 1, 2026 at 5:57 PM IST

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