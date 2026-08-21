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ढाई साल के मासूम बेटे की हत्या, दादा ने कहा- 'मां ने बिस्किट में जहर खिलाया'

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर हरि थाना क्षेत्र के टेंगरांहा उत्तरी टोला में ढाई वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बच्चे के परिजनों ने उसकी मां पर बिस्किट में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

बच्चे के पिता पंजाब में करते हैं मजदूरी: मृतक की पहचान टेंगरांहा उत्तरी टोला निवासी अखिलेश राम के पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है. बच्चे के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं. मृतक के दादा कैलाश राम के अनुसार करीब सात वर्ष पहले अखिलेश की शादी आरती कुमारी से हुई थी. दोनों के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होता था और महिला कई बार बिना बताए मायके चली जाती थी.

ढाई साल के मासूम बेटे की हत्या (ETV Bharat)

दादा-दादी का बच्चे की मां पर आरोप: बच्चे के दादा ने बताया कि "करीब 15 दिन पहले आरती मायके गई थी और बुधवार शाम ही वापस लौटी थी. गुरुवार दोपहर बच्चे के मैं और मेरी पत्नी मजदूरी करने घर से बाहर गए थे. इसी दौरान आरती ने बिस्किट में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर बेटे आर्यन को खिला दिया. कुछ देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी."

पुलिस और एफएसएल की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही रामपुर हरि थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया. टीम ने मौके से विभिन्न नमूने एकत्र किए. बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.