देवघर के नशा-मुक्ति केंद्र में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, रात में कहा- 'बेटा ठीक है,' सुबह आई मौत की खबर, परिजनों का फूटा गुस्सा
देवघर के नशा मुक्ति केंद्र में एक 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई. परिजनों ने केंद्र पर मारपीट करने का आरोप लगाया.
Published : July 23, 2026 at 8:43 PM IST
देवघर: नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए जिस बच्चे को उसके परिजनों ने उम्मीद के साथ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, उसी बच्चे की चार दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना जिले के जसीडीह की है.
परिजनों ने बताया कि रात तक केंद्र संचालक परिवार को बच्चे की हालत में सुधार होने की जानकारी देते रहे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक एक फोन आया और बताया गया कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है. जब तक परिजन नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, तब तक उनके बेटे की मौत हो चुकी थी.
मृतक बच्चे के बड़े चाचा ने बताया कि उनका बच्चा पिछले कुछ समय से नशे की गिरफ्त में आ गया था. नशे की हालत में वह घर वालों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी करने लगा था. परिवार ने काफी समझाने और इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति लगातार बिगड़ती गई तो बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसे चार-पांच दिन पहले जसीडीह स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था.
परिजनों का कहना है कि भर्ती के बाद वे लगातार केंद्र संचालकों के संपर्क में थे. बुधवार रात भी उन्होंने बच्चे की तबीयत की जानकारी ली थी. उस समय संचालक ने भरोसा दिलाया कि बच्चा खाना खाकर सो गया है और उसकी हालत पहले से बेहतर है. लेकिन कुछ ही घंटों बाद गुरुवार सुबह केंद्र से फोन आया कि बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है.
परिजनों का आरोप है कि जब वे केंद्र पहुंचे तो उनका बेटा दम तोड़ चुका था. बेटे का शव देखते ही परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भर्ती बच्चों के साथ मारपीट की जाती है और उनकी निगरानी के नाम पर बाउंसरों से बदसलूकी कराई जाती है.
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध में जसीडीह मुख्य सड़क को जाम कर दिया. सड़क जाम होने से कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों से पूरी जानकारी ली और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया.
पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी हर पहलू से जांच की जाएगी. यदि जांच में किसी की लापरवाही या दोष सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा.
फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप कुमार ने कहा कि घटना में जिनका भी नाम सामने आएगा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय जनप्रतिनिधि और देवघर की डिप्टी मेयर टिप चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटना पर दुख जाहिर करते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की.
यह भी पढ़ें:
कभी खुद रहता था नशे में, आज नशे के खिलाफ जंग को बना लिया है जिंदगी का मिशन
नशे की गिरफ्त में हजारीबाग! अभिभावक से लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन तक परेशान