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देवघर के नशा-मुक्ति केंद्र में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, रात में कहा- 'बेटा ठीक है,' सुबह आई मौत की खबर, परिजनों का फूटा गुस्सा

देवघर: नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए जिस बच्चे को उसके परिजनों ने उम्मीद के साथ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, उसी बच्चे की चार दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना जिले के जसीडीह की है.

परिजनों ने बताया कि रात तक केंद्र संचालक परिवार को बच्चे की हालत में सुधार होने की जानकारी देते रहे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक एक फोन आया और बताया गया कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है. जब तक परिजन नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, तब तक उनके बेटे की मौत हो चुकी थी.

नशा-मुक्ति केंद्र में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)

मृतक बच्चे के बड़े चाचा ने बताया कि उनका बच्चा पिछले कुछ समय से नशे की गिरफ्त में आ गया था. नशे की हालत में वह घर वालों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी करने लगा था. परिवार ने काफी समझाने और इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति लगातार बिगड़ती गई तो बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसे चार-पांच दिन पहले जसीडीह स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था.

परिजनों का कहना है कि भर्ती के बाद वे लगातार केंद्र संचालकों के संपर्क में थे. बुधवार रात भी उन्होंने बच्चे की तबीयत की जानकारी ली थी. उस समय संचालक ने भरोसा दिलाया कि बच्चा खाना खाकर सो गया है और उसकी हालत पहले से बेहतर है. लेकिन कुछ ही घंटों बाद गुरुवार सुबह केंद्र से फोन आया कि बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है.

परिजनों का आरोप है कि जब वे केंद्र पहुंचे तो उनका बेटा दम तोड़ चुका था. बेटे का शव देखते ही परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भर्ती बच्चों के साथ मारपीट की जाती है और उनकी निगरानी के नाम पर बाउंसरों से बदसलूकी कराई जाती है.