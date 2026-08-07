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बरेली में BKU नेता मोहम्मद शोएब की संदिग्ध मौत, दो युवक अस्पताल में भर्ती

बरेली: बहेड़ी कस्बे के निवासी और भारतीय किसान यूनियन महात्मा (टिकैत) के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शोएब पुत्र लाइक अहमद की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें बरेली के एसआरएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना में दो अन्य युवक भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.



जानकारी के अनुसार 5 अगस्त की रात शोएब समेत तीन युवकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. देर रात एक युवक की हालत गंभीर होने के बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर शोएब मृत पाए गए, जबकि अन्य दोनों युवकों का इलाज जारी है. चिकित्सकों ने मामले को संदिग्ध प्वाइजनिंग से संबंधित माना है.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर सक्रिय हुई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. देर होने के कारण पोस्टमार्टम तत्काल नहीं हो सका. इसके बाद भारतीय किसान यूनियन महात्मा (टिकैत) के जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्य अपनी टीम के साथ अधिकारियों से मिले और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराते हुए देर रात पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.



अस्पताल में संगठन के प्रदेश सचिव दानिश बाबा, समाजसेवी समीर, इस्लाम उर्फ वीरान, यूनुस अंसारी सहित कई लोग पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्य ने कहा कि संगठन इस कठिन समय में मोहम्मद शोएब के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव सहायता करेगा.



क्षेत्राधिकारी (सीओ) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना बहेड़ी क्षेत्र के तीन युवकों को उनके परिजनों द्वारा एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनके नाम शोएब रजा, सलीम और नदीम हैं. अस्पताल पहुंचने पर शोएब मृत अवस्था में था, जबकि अन्य दोनों युवक बेहोशी की हालत में थे. अस्पताल द्वारा इसे सस्पेक्टेड प्वाइजनिंग का मामला बताया गया है. शोएब के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अन्य दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों से तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.



फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मोहम्मद शोएब की मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा.



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