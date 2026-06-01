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भालू की संदिग्ध मौत, भीषण गर्मी से मौत की आशंका, वन विभाग जांच में जुटा

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वनमंडल क्षेत्र में एक मादा भालू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. यह मामला मरवाही वनमंडल के खंता बीट अंतर्गत पिपरिया बीट मठ के जंगल का है, जहां एक मादा भालू का शव पेड़ के सहारे टिका हुआ मिला.घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

दो दिन से एक ही जगह पर थी मादा भालू

आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जंगल क्षेत्र में एक मादा भालू को लगातार दो दिनों तक एक ही स्थान पर बैठे हुए देखा था. शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य स्थिति समझा, लेकिन जब भालू ने कोई गतिविधि नहीं दिखाई तो ग्रामीणों को संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी.सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू का रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है.





पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार

वन विभाग ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया. जिसके शव का डॉक्टरों ने विधिवत पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन अधिकारियों की मौजूदगी में मादा भालू के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. वन विभाग ने शव के नमूने भी जांच के लिए सुरक्षित रखे हैं ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.