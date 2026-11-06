लखनऊ के स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत; अचानक बेहोश होकर गिरा 13 साल का बच्चा
स्कूल के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बच्चा अचानक बेहोश हो गया था. इस घटना से स्कूल प्रशासन दुखी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:29 PM IST
लखनऊ: जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अथर्व सिंह (13) बुधवार सुबह स्कूल में अचानक बेहोश हो गया. इसकी जानकारी स्कूल की ओर से परिजनों को दी गई. आनन-फानन में परिवार के लोग स्कूल पहुंचे और अथर्व को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अथर्व अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. जानकीपुरम निवासी प्रेम सिंह बुधवार सुबह अपने बेटे अथर्व को स्कूल के बाहर छोड़कर घर लौट रहे थे. कुछ ही समय बीता था कि स्कूल की ओर से उन्हें फोन आया.
स्कूल प्रबंधन ने बताया कि अथर्व की तबीयत अचानक खराब हो गई है. इसके बाद परिवार के लोग तुरंत स्कूल पहुंचे और उसे लेकर आइकॉन अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अथर्व को मृत घोषित कर दिया.
स्कूल के मीडिया प्रभारी विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि बच्चा अचानक बेहोश हो गया था. इस घटना से स्कूल प्रशासन दुखी है. हालांकि, स्कूल में अथर्व के बेहोश होने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
हार्ट अटैक की आशंका: 13 साल के बच्चे की अचानक मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण का पता चलेगा.
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