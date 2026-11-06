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लखनऊ के स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत; अचानक बेहोश होकर गिरा 13 साल का बच्चा

लखनऊ के स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अथर्व सिंह (13) बुधवार सुबह स्कूल में अचानक बेहोश हो गया. इसकी जानकारी स्कूल की ओर से परिजनों को दी गई. आनन-फानन में परिवार के लोग स्कूल पहुंचे और अथर्व को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अथर्व अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. जानकीपुरम निवासी प्रेम सिंह बुधवार सुबह अपने बेटे अथर्व को स्कूल के बाहर छोड़कर घर लौट रहे थे. कुछ ही समय बीता था कि स्कूल की ओर से उन्हें फोन आया.