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रेवाड़ी में राजस्थान के युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, वारदात के खुलासे से पहले मृतक का साथी मौके से फरार

राजस्थान से इंटरव्यू देने के लिए 2 युवक रेवाड़ी में एक होटल में रुके थे. एक युवक की मौत हो गई. दूसरा फरार है.

DEATH OF A YOUNG MAN FROM RAJASTHAN
रेवाड़ी में राजस्थान के युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 5:56 PM IST

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रेवाड़ीः जिले के बावल क्षेत्र में एक होटल के रूम में रह रहा युवक मृतक अवस्था में पाया गया. सोमवार को राजस्थान के दो युवकों ने एक रूम लिया था. मंगलवार सवेरे युवक को रूम चेक आउट करना था. रूम चेक आउट नहीं किया गया तो कर्मचारी रूम चेक करने पहुंचा. वहां पहुंचने पर रूम बाहर से बंद था. कर्मचारी ने इसकी सूचना डायल 112 को दी. पुलिस की मौजूदगी में रूम को खोला गया तो एक युवक मृतक अवस्था में पाया गया. जबकि इसका दूसरा साथी सुबह 10 बजे चकमा देकर फरार हो गया था. सूचना मिलते ही बावल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

सोमवार को युवकों ने बुक किया था एक कमराः राजस्थान के सराय कला का रहने वाला 35 वर्षीय संदीप और दूसरा इसका साथी 36 वर्षीय जसवीर सिंह, दोनों ने सोमवार को सुबह दोनों ने बावल के हरचंद पुर रोड पर एक होटल में 101 नंबर कमरा बुक दोनों रुके थे. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. होटल मैनेजर ने बताया कि "संदीप सुबह 10 बजे चेक आउट करके चला गया था और रुम को बाहर से बंद कर गया. जसबीर को आज सुबह 11 बजे चेक आउट करना था. जब सुबह जसवीर ने चेक आउट नहीं किया तो इसकी सूचना डायल 112 पर दी."

राजस्थान से इंटरव्यू देने रेवाड़ी आये युवक की मौत (ETV Bharat)

इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे दोनों युवकः मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गेट खुलवाया. जैसे ही रुम को खोला तो टेबल के पास जसवीर मृतक हालत में पड़ा था. टेबल पर खाना और शराब की बोतल भी पड़ी मिली. पुलिस को संदेह है कि ज्यादा शराब पीने के कारण इसकी मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होगा. वहीं पुलिस फरार दूसरे साथी को पकड़ने के लिए लगी हुई है. पुलिस द्वारा परिवार को सूचित कर दिया गया है. होटल में कमरा लेते समय युवकों ने कहा था की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं. इंटरव्यू मंगलवार को है. दोनों ने होटल में लंच और डिनर भी लिया था.

क्या बोले थाना प्रभारीः बावल थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया है कि "मृतक युवक राजस्थान का रहने वाला है और इसका साथी भी इसी गांव का है. दोनों कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे. इन दोनों ने सोमवार को रूम लिया था. आज सुबह (मंगलवार) कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना था. इसी बीच जसवीर मृत अवस्था में मिला और संदीप फरार है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. परिवार के आने के बाद यह आगे की सारी जानकारी का पता चल पाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा की हत्या है या आत्महत्या."

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