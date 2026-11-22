ETV Bharat / state

पुणे में कुरुक्षेत्र के युवक की संदिग्ध मौत, 400 KM दूर दफनाया शव, परिवार का हत्या का आरोप

पुणे में कुरुक्षेत्र के युवक की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : महाराष्ट्र के पुणे में कुरुक्षेत्र के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और बिना परिजनों की जानकारी के शव को दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना के बाद सिख समुदाय और मृतक के परिजनों में भारी रोष है, जिसके चलते अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है.

होटल में कुक का काम कर रहा था : मामला कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव मोहनपुर निवासी 32 वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा से जुड़ा है. सुखदेव पिछले करीब 10-12 वर्षों से पुणे के नयागांव हाईवे-4 पर कामशेत के पास एक होटल में कुक के रूप में काम कर रहा था. मृतक की बहन बलजीत कौर ने होटल संचालक, जो उनका रिश्तेदार भी है, पर सुखदेव की हत्या करने और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.