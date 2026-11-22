पुणे में कुरुक्षेत्र के युवक की संदिग्ध मौत, 400 KM दूर दफनाया शव, परिवार का हत्या का आरोप
Kurukshetra Youth Death in Pune : महाराष्ट्र के पुणे में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले युवक की संदिग्ध मौत हो गई है.
Published : November 22, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:03 PM IST
कुरुक्षेत्र : महाराष्ट्र के पुणे में कुरुक्षेत्र के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और बिना परिजनों की जानकारी के शव को दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना के बाद सिख समुदाय और मृतक के परिजनों में भारी रोष है, जिसके चलते अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है.
होटल में कुक का काम कर रहा था : मामला कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव मोहनपुर निवासी 32 वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा से जुड़ा है. सुखदेव पिछले करीब 10-12 वर्षों से पुणे के नयागांव हाईवे-4 पर कामशेत के पास एक होटल में कुक के रूप में काम कर रहा था. मृतक की बहन बलजीत कौर ने होटल संचालक, जो उनका रिश्तेदार भी है, पर सुखदेव की हत्या करने और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
जेसीबी से गड्ढा कर शव दफनाया : बलजीत कौर के अनुसार सुखदेव 10 नवंबर को पुणे से ट्रेन के माध्यम से घर लौटने के लिए निकला था. परिजन दो दिनों तक कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा. इसके बाद 18 नवंबर को उन्हें सुखदेव की मौत की सूचना मिली. परिजनों का आरोप है कि होटल संचालक पहले बीमारी और फिर सड़क हादसे का बहाना बनाकर मौत की बात छिपाता रहा. बाद में पता चला कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से होटल से करीब 400 किलोमीटर दूर चालीसगांव घाटी रेलवे स्टेशन के पास JCB से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया गया.
अमित शाह, सैनी को पत्र लिखेगी कमेटी : इस मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि परिजनों को विश्वास में लिए बिना शव को दफनाना सिख धर्म की मर्यादा और भावनाओं के खिलाफ है. झींडा ने मांग की है कि शव को कब्र से निकालकर वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया जाए और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाए. न्याय की इस मांग को लेकर कमेटी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखेगी.
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