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प्रेमिका को अकेले पाकर आधी रात घर में घुस गया प्रेमी, सुबह लड़की की नदी किनारे मिली अधजली लाश!

रोहतास में एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मामला काफी गरम हो गया. घटना को प्रेम-प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है-

युवती की संदिग्ध मौत
युवती की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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रोहतास : बिहार के रोहतास में एक युवती की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के अधजले शव को करगहर थाना क्षेत्र के धर्मावती नदी के किनारे से बरामद किया है. वहीं पुलिस ने मृतक युवती के पिता और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में ले लिया है.

युवती की संदिग्ध मौत : घटना के बारे में बताया जाता है कि बीते रात करगहर थाना क्षेत्र का है जहां एक गांव का पूरा परिवार बारात में गया हुआ था. घर में उनकी पुत्री अकेली थी. देर रात जब मृतक युवती का भाई घर लौटा तो घर में बहन को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. देखते-देखते गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए.

कुमार वैभव, SDPO- 2, सासाराम (ETV Bharat)

प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में थी युवती : बताया जाता है कि पकड़े गए प्रेमी की मोहल्ले के लोगों ने पिटाई कर दी. लोक लाज एवं प्रेमी की पिटाई होते देख युवती उसी समय अपने घर के एक कमरे में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इसी बीच शोर हुआ की लड़की ने फांसी लगा ली है तो सभी लोग लड़की को बचाने के लिए कमरे की तरफ दौड़े. इसका फायदा उठाकर लड़की का कथित प्रेमी वहां से भाग खड़ा हुआ. भागते हुए परसथूआ थाना जाकर शिकायत कर दी की लड़की के परिजनों के कारण लड़की मौत हो गई. इस तमाम ऊहापोह में सुबह हो गई.

नदी के किनारे में मिला अधजला शव : इधर सुबह-सुबह लोगों को पता चला कि लड़की का शव धर्मावती नदी के किनारे अधजला अवस्था में पड़ा हुआ है. जो करगहर थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसी बीच प्रेमी ने पुलिस को सूचना दिया कि एक लड़की की हत्या कर उसे जलाया जा रहा है. जिस पर करगहर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर अधजले शव को बरामद किया एवं सूचना देने वाले उस लड़के को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

''मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, मृतका के पिता तथा प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा की हत्या है या फिर आत्महत्या, तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है.''- कुमार वैभव, SDPO- 2, सासाराम

हिरासत में लड़की का पिता और प्रेमी : लड़की के पिता को भी पुलिस हिरासत में ले लिया है. मामले के पीछे कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग प्रतीक होता है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया है. इस संबंध में एसडीपीओ- 2 कुमार वैभव ने बताया कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.

''हम सभी शादी में गए हुए थे. घर में सिर्फ लड़की और एक छोटी बच्ची थी, सुबह लौटे तो पुलिस आई थी चाचा को पकड़ कर ले गई है. लड़की की फेंकी हुई लाश मिली है.''- मृतक लड़की के परिजन

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