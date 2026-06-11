मेरठ में भोले की झाल नहर में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर ₹10,000 के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:04 PM IST
मेरठ: जानी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में बीते दिनों मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर ₹10,000 के लालच में हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.
जानकारी के अनुसार, मामला जानी थाना क्षेत्र के भोला की झाल की है, जहां नहाने गए युवक 'वंश' की संदिग्ध परिस्थितियों में बीते रोज मौत हो गई थी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि वंश को उसके दोस्तों ने घर से महज एक घंटे की बात कहकर ले गए थे, लेकिन बाद में उसकी मौत की खबर दी. परिजनों का दावा है कि वंश अपने बैग में ₹10,000 रूपये लेकर गया था, जिसके लालच में उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी.
इस मामले में मृतक 'वंश' की बहन ने जानी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद, बिना किसी ठोस कार्रवाई के थाने से छोड़ दिया और अब चौकी इंचार्ज उन पर ही झूठे मुकदमे लगाने की धमकी दे रहे हैं.
वहीं, जानी थाना प्रभारी गौरव कुमार विश्नोई ने बताया कि "युवक की मौत भोला की झाल नहर में नहाते समय डूबने के कारण होना प्रतीत हो रही है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया है. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों और दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप निराधार हैं, मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है.
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