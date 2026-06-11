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मेरठ में भोले की झाल नहर में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मेरठ: जानी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में बीते दिनों मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर ₹10,000 के लालच में हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.



जानकारी के अनुसार, मामला जानी थाना क्षेत्र के भोला की झाल की है, जहां नहाने गए युवक 'वंश' की संदिग्ध परिस्थितियों में बीते रोज मौत हो गई थी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि वंश को उसके दोस्तों ने घर से महज एक घंटे की बात कहकर ले गए थे, लेकिन बाद में उसकी मौत की खबर दी. परिजनों का दावा है कि वंश अपने बैग में ₹10,000 रूपये लेकर गया था, जिसके लालच में उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी.

कनिष्क मृतक की बहन (Video credit: ETV Bharat)

इस मामले में मृतक 'वंश' की बहन ने जानी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद, बिना किसी ठोस कार्रवाई के थाने से छोड़ दिया और अब चौकी इंचार्ज उन पर ही झूठे मुकदमे लगाने की धमकी दे रहे हैं.