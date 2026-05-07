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वाराणसी के राजकीय बाल सुधार गृह में किशोरी की संदिग्ध मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

राजकीय बाल सुधार गृह
राजकीय बाल सुधार गृह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 7:57 AM IST

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वाराणसी: जिले के राजकीय बालगृह में एक किशोर की संदिग्ध की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण में एक मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के लिए कहा है, जिसके बाद अब इस प्रक्रिया में नए सिरे से जांच आगे बढ़ाई जाएगी.

जानकारी के अनुसरा, राजकीय बालगृह बालक, रामनगर में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. भीटी चौकी प्रभारी पुलिस यूनिट टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया और पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया.

मृतका जौनपुर जनपद की रहने वाली थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी का शव कपड़े के सहारे फंदे से लटकता हुआ मिला है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. फिलहाल आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. फिलहाल आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

डीपीओ पंकज मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस स्थान पर बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी होती है, वहां इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर प्रश्नचिह्न लगाती है.

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