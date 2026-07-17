कौशांबी में किशोरी की संदिग्ध मौत, पड़ोसी युवक पर चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप; आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है.
Published : July 17, 2026 at 12:41 PM IST
कौशांबी: गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतकों की मां ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बेटी को छत से धक्का देने का आरोप लगाया है. आरोप है कि युवक पहले भी किशोरी के साथ मारपीट कर चुका था. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल किशोरी को पहले कौशांबी के एक निजी अस्पताल और फिर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 16 जुलाई को इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया.
परिजनों की तहरीर के आधार पर कुसुंभी थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता की मां के मुताबिक, "गाजियाबाद के कौशांबी इलाके के भिवापुर ग्राम में सह परिवार लगभग 10 सालों से रहते हैं. 15 जुलाई 2026 को बेटी घर से दुकान पर दूध लेने के लिए करीब रात 10:00 बजे गई थी. एक युवक जोकि पड़ोस में ही किराए के मकान में रहता है, ने मेरी बेटी को काफी दिन पहले थप्पड़ मारा था. वह मेरी बेटी को पकड़ कर अपने कमरे में ले गया और बेटी को जान से मारने की नीयत से चौथी मंजिल से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया. तुरंत बेटी को हम कौशांबी में स्थित निजी अस्पताल में लेकर गए. जहां से गंभीर हालत होने पर बेटी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया. जिसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. 16 जुलाई 2026 को इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई.
एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, 15 जूलाई 2026 को रात्रि करीब 11:00 बजे थाना कौशाम्बी को जरिए 112 सूचना प्राप्त होती है कि भोवापुर गांव में चौथी मंजिल से गिरकर एक बच्ची को चोट लगी है. सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है तथा उपचार हेतु बच्ची को जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है.
एसीपी ने आगे बताया, परिवारजनों द्वारा यह बताया जाता है कि भोवापुर के रहने वाले एक युवक द्वारा बच्ची को छत से धक्का दिया गया. इस सूचना पर थाना कौशाम्बी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. संपूर्ण घटनाक्रम में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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