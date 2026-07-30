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शाहजहांपुर में दारोगा की संदिग्ध मौत; बंद कमरे में मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस

शाहजहांपुर: थाना रोजा क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया. पूरे दिन पत्नी से फोन नहीं उठाने पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया. कमरे में सब इंस्पेक्टर का शव बेड पर मिला. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होगी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शुभम वर्मा सीओ सदर ने बताया कि सब इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह मूल रूप से शामली के रहने वाले थे. उनका परिवार मेरठ में रह रहा था. बुधवार सुबह से जब उनका फोन स्विच ऑफ था. तब परिवार के द्वारा थाना रौज़ा के दरोगा को फोन कर फोन बन्द होने की बता से अवगत कराया गया, जिसपर रौजा दरोगा के द्वारा थाने के स्टाफ के सब इंस्पेक्टर राजेन्द्र के आवास आदर्श नगर कॉलोनी भेजा गया. जहां राजेन्द्र सिंह मृत अवस्था में बेड पर पड़े मिले.

सूचना पर थाना अध्यक्ष मय फ़ोर्स मौके पर पहुंच कर पुरे घटनाक्रम से उच्च अधिकारियो को कराया अवगत गया. मृतक सब इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.